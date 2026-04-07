

La Municipalidad de Capital, inició el operativo de salud visual y abordaje integral para vecinos y vecinas de los barrios de la ciudad con el fin de realizar medidas preventivas, de diagnóstico y asistencia a niños, jóvenes y adultos con controles oftalmológicos de manera gratuita.

En virtud de haber dado comienzo con el plan, el CIC del B° Manantial recibirá a un equipo de abordaje este martes 7 de abril por la mañana con la presencia de la intendenta Susana Laciar desde las 10:30 hs.

También se tiene prevista la concurrencia de los Ministros de Salud, Dr. Amílcar Dobladez y de Familia y Desarrollo Humano, Prof. Carlos Platero.

Esta iniciativa se enmarca en el Programa "Ver para Ser Libres", impulsado por Nación a través del Ministerio de Capital Humano, en articulación con el Gobierno de la Provincia, mediante el Ministerio de la Familia y Desarrollo Humano y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

El operativo incluye la entrega inmediata de anteojos recetados, evaluaciones de agudeza visual y graduación para detectar necesidad de lentes.

