Lunes 06 de Abril
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Continúa el operativo gratuito de salud visual para niños y adolescentes

En pleno desarrollo del abordaje integral, esta vez, habrá un recorrido este martes por la mañana en el CIC del Barrio Manantial. La intendenta Susana Laciar estará presente en el lugar.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Desde la mañana, habrá una unidad de asistencia oftalmológica en el CIC de Barrio Manantial.


La Municipalidad de Capital, inició el operativo de salud visual y abordaje integral para vecinos y vecinas de los barrios de la ciudad con el fin de realizar medidas preventivas, de diagnóstico y asistencia a niños, jóvenes y adultos con controles oftalmológicos de manera gratuita. 

En virtud de haber dado comienzo con el plan, el CIC del B° Manantial recibirá a un equipo de abordaje este martes 7 de abril por la mañana con la presencia de la intendenta Susana Laciar desde las 10:30 hs. 

También se tiene prevista la concurrencia de los Ministros de Salud, Dr. Amílcar Dobladez y de Familia y Desarrollo Humano, Prof. Carlos Platero.

Esta iniciativa se enmarca en el Programa "Ver para Ser Libres", impulsado por Nación a través del Ministerio de Capital Humano, en articulación con el Gobierno de la Provincia, mediante el Ministerio de la Familia y Desarrollo Humano y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

El operativo incluye la entrega inmediata de anteojos recetados, evaluaciones de agudeza visual y graduación para detectar necesidad de lentes.
 

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