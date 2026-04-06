El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes 6 de abril que Irán podría ser “destruido en una noche” si no cumple con el ultimátum impuesto por Washington. “El país entero podría desaparecer en una noche y esa noche podría ser mañana por la noche”, afirmó durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Trump ratificó el plan de acción estadounidense, que contempla la destrucción de puentes y la paralización de centrales eléctricas en Irán en un plazo de cuatro horas si no se llega a un acuerdo antes de las 20:00, hora de Washington. El mandatario aseguró que la decisión se tomó tras extender el plazo hasta el martes por “ser una buena persona” luego del domingo de Pascua.

En la misma comparecencia, Trump describió la operación militar realizada para rescatar a dos tripulantes de un caza F-15 derribado en territorio iraní. Según detalló, participaron más de 170 aeronaves, entre ellas cazas, bombarderos, aviones cisterna y de rescate. Dos aviones de transporte tuvieron que ser destruidos para evitar que su tecnología cayera en manos iraníes.

El director de la CIA, John Ratcliffe, explicó que se ejecutó una “campaña de engaño” para confundir a las autoridades iraníes. Uno de los pilotos permaneció oculto durante casi 48 horas y pudo ser rescatado gracias a un sofisticado dispositivo de localización. Trump destacó que el operativo se realizó bajo fuego enemigo, sin bajas estadounidenses, demostrando “habilidad y precisión” de las fuerzas armadas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anticipó que el volumen de ataques podría aumentar si Irán no reabre el estrecho de Ormuz. Trump aseguró que considera que Irán negocia “de buena fe”, aunque advirtió que, de no cumplirse el plazo, el país enfrentará “la edad de piedra”, en referencia a la destrucción de infraestructuras esenciales.

El mandatario afirmó que la guerra se centra en impedir que Irán obtenga armas nucleares y reiteró que, si depende de él, tomaría control del petróleo iraní. Trump calificó de “insensatos” a quienes se oponen a la operación y sostuvo que las acciones militares buscan garantizar la seguridad nuclear en la región.

Medios estatales iraníes informaron que Teherán rechazó la propuesta estadounidense. Mientras tanto, continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución negociada, aunque la tensión en Oriente Medio se mantiene elevada tras 38 días de conflicto.