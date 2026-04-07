Un hombre fue detenido en Rawson tras sustraer una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública. El procedimiento se inició a partir de un alerta vecinal y terminó a pocas cuadras del lugar del hecho, con intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

El episodio se produjo en la intersección de calles Félix Aguilar y Juan de la Torre, donde efectivos de la Subcomisaría Buenaventura Luna fueron advertidos por una mujer sobre el robo que había sufrido un vecino de la zona. Según se informó, autores desconocidos sustrajeron una motocicleta 110cc de color rojo que estaba estacionada en el lugar.

Testigos que vieron el momento del robo y llamaron a la Policía.

A partir de esa alerta, personal del Comando Radioelectrico Sur realizó recorridas por las inmediaciones con el objetivo de dar con el rodado y el presunto autor. Fue así que, en cercanías de calle Juan de la Torre y Primero de Julio, los uniformados observaron a un sujeto que llevaba a la par una motocicleta con características similares a la denunciada.

El hombre vestía una campera de jean y fue inmediatamente interceptado. Al ser entrevistado, no pudo justificar la procedencia del vehículo ni presentar documentación que acreditara su propiedad, por lo que los efectivos procedieron a su aprehensión en el lugar.

Al ser entrevistado por la Pólicía, el ladrón no pudo justificar la propiedad de la moto.

El detenido fue identificado como Miguel Alejandro Recio, de 30 años, domiciliado en el departamento Pocito. En su poder secuestraron una motocicleta marca Brava Nevada 110cc, color roja con detalles negros, dominio A039OTA. Además, llevaba una bolsa de nylon blanca que contenía varias cabezas de ajo, elemento que también fue incorporado al procedimiento.

Minutos después, se hizo presente en el lugar el damnificado, quien reconoció el rodado como propio. El hombre exhibió la documentación correspondiente, lo que permitió confirmar que se trataba de la motocicleta sustraída momentos antes.

El propietario de la moto reconoció el rodado en el lugar de detención del ladrón.

Fuentes policiales indicaron que, debido a que el procedimiento se desarrolló en una zona considerada conflictiva, se decidió trasladar al aprehendido y los secuestros a sede de la Subcomisaría Buenaventura Luna para continuar con las actuaciones.

Ya en dependencia policial, se dio intervención al sistema acusatorio. El ayudante fiscal Sebastián Miranda tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso la aplicación del procedimiento especial de Flagrancia. Posteriormente, el fiscal Emiliano Usin se presentó en la sede y avanzó con las medidas judiciales correspondientes.

El sujeto quedó vinculado a una causa caratulada como hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, mientras la investigación continuó para determinar si actuó solo o contó con la participación de otras personas.