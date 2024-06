Tal como lo había adelantado DIARIO HUARPE, este jueves 6 de junio el Boletín Oficial anunció la designación del enólogo sanjuanino Abel Chiconi, como vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura. La designación, aunque oficializada hoy, se hizo retroactiva al 1 de abril.

Cabe recordar que Chiconi fue propuesto en Nación por los referentes sanjuaninos de La Libertad Avanza. El joven enólogo de San Juan promete grandes cambios que modificarán el rumbo del organismo que controla la calidad de los vinos.

La designación se formalizó este jueves 6 de junio en el Boletín Oficial

En diálogo con este medio Chiconi se refirió a la demora en oficializarse esta designación, aclarando que “es una cuestión del Gobierno nacional que no manejamos nosotros”. En cuanto a las expectativas por ocupar un cargo de esta relevancia se mostró esperanzado, refiriendo que ”es una oportunidad para mejorar, intentar aportar lo que yo he entendido que hace falta en la industria y aportar ciertas cosas que pueden ser novedosas para ser más eficiente y demás”.

Reconocido por el sector privado por su trayectoria como enólogo, el nuevo vicepresidente informó: “Soy técnico 100%, no tengo experiencia política, pero es un desafío que lo veo más como una oportunidad, quiero aprovecharla porque hay gente que ha confiado en mí y me debo a ellos y al sector”.

¿Respaldo del sector?

A principio de año, el sector vitivinícola sanjuanino había propuesto diferentes nombres para ocupar este cargo, que, finalmente, fue para Abel Chiconi. Frente a las idas y vueltas que hubo para definir este nombramiento, no se sabía a ciencia cierta cuál sería la respuesta de los referentes en la provincia.

Foto gentileza. José Molina era uno de los candidatos a ocupar el puesto de Chiconi.

Por un lado, José “Catuco” Molina, ingeniero agrónomo y productor, que supo ocupar importantes cargos referidos a la industria vitivinícola fue uno de los nombres que sonaban para ocupar el puesto. Molina dialogó con este medio e indicó: “No me había enterado de la designación, sabía que era candidato, pero creo que hay que celebrar que haya un representante de San Juan. Nos llamaba la atención que no lo designaran aún, así que es una buena noticia”.

“Sé es que es un muy buen enólogo, no sabemos cómo es como dirigente y funcionario. El proceder lo veremos en la gestión” concluyó.

Por otro lado, Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, también fue consultado por su punto de vista ante la designación de Chiconi y fue más crítico: “Parecía que ya no se iba a designar (N. de A. refiriéndose al largo tiempo que se tomaron para informar la designación de Abel Chiconi) han tardado mucho”.

Foto de archivo. Juan José Ramos fue crítico ante la designación de Chiconi

“La semana pasada nos reunimos con Carlos Tizio (presidente del INV) y estábamos esperando esto. Hay políticas nacionales en las que no sabemos si pueda hacer mucho el vicepresidente, no va a cambiar la política del libre mercado, por ejemplo. El vicepresidente del instituto por ahí, más que llevar la opinión del sector, mucho no va a poder hacer frente a este esquema actual en el que San Juan está lejos de las decisiones nacionales”.

Opinión de Gobierno

Al igual que Chiconi, Juan Carlos Hidalgo, el director de Desarrollo Vitivinícola actual, cuenta con un pasado forjado en el sector privado. Hidalgo destacó la experiencia, pero también la juventud de Chiconi al definir las expectativas que mantienen: ”Lamentábamos que no se hiciera la designación desde un primer momento. Es importante para San Juan estar representados en el INV con esta figura. Abel es joven, pero también experimentado en el área, está muy bien formado técnicamente y consideramos importante el aporte que puede hacer”.

Foto de archivo. El Gobierno celebró la designación del vicepresidente del INV

Además, trascendió que en las próximas semanas tiene previsto organizar una reunión para comenzar a trazar una línea de trabajo conjunto.

Perfil de Abel Chiconi

Chiconi será uno de los integrantes más jóvenes del INV, a sus tan solo 38 años. Hijo de padres viñateros, estudió licenciatura en Enología en la Universidad Católica de Cuyo, aunque admite que comenzó a capacitarse y trabajar en esta industria mucho antes de siquiera ser un estudiante.

Desarrolló su carrera trabajando en el ámbito privado, prestando sus servicios de enólogo a las principales bodegas de la provincia, como Bodegas Bórbore. A su vez, está involucrado en pequeños proyectos vitícolas, y es el creador de un vino producido netamente en San Juan de prestigio a nivel nacional.