Una pareja sanjuanina terminó tras las rejas durante la madrugada de este martes tras un fallido intento de robo en el interior de un vehículo. El episodio, que fue caratulado como robo simple en grado de tentativa, tuvo lugar en las inmediaciones de calle Clemente Sarmiento Sur, en el departamento Rawson.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento se originó cerca de las 02:04 horas, cuando efectivos de la Comisaría 6ª que patrullaban la zona advirtieron movimientos sospechosos alrededor de un Ford Escort blanco estacionado en la vía pública. Al acercarse, los uniformados sorprendieron a los sujetos mientras sustraían diversos objetos del baúl del rodado.

Los sospechosos fueron identificados por fuentes policiales como Montaña (36) y Guardia (22), ambos con domicilio en el departamento Rawson. En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión inmediata de la pareja, evitando que lograran escapar con el botín.

Minutos después, el propietario del auto, un hombre de 64 años, se hizo presente y reconoció como de su propiedad los elementos que los delincuentes ya tenían en su poder: dos parlantes marca Foxtex y un matafuego marca Yukón.

Dada la flagrancia del delito, se dio aviso inmediato a las autoridades judiciales. El ayudante fiscal, Dr. Mauro Carrizo, se presentó en el lugar del hecho y, tras mantener comunicación con el fiscal de turno, el Dr. Francisco Micheltorena, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La pareja quedó alojada en los calabozos de la sede policial jurisdiccional a la espera de la audiencia de presentación. Los elementos sustraídos fueron recuperados y devueltos a su dueño tras las pericias correspondientes.