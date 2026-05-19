Casella sobre Wanda Nara: "No voy a alentar una carrera que empieza con un bombachazo"

Beto Casella analizó las ternas de los Premios Martin Fierro 2026 y no ocultó su desinterés sobre las polémicas que rodean al evento. Respecto a su propia ausencia en la lista de nominados, el conductor explicó que "Yo ya lo dije, no están obligados a nominarme todos los años. Y me parece que hay algunos sectores de poder que influyen, para que de un tiempo a esta parte, me aparten".

La charla, que se dio frente a las cámaras de America TV para el programa A la Tarde, subió de tono cuando se mencionó la nominación de Wanda Nara como Mejor Conductora. Casella fue tajante al marcar una diferencia generacional y profesional sobre el periodismo y los medios.

El comunicador señaló que "Los tipos que somos de mi generación, que durante mucho tiempo nos hemos pronunciado a favor de cierta colegiatura para los medios de comunicación, para el periodismo sobre todo, te imaginas que nunca vamos a estar a alentar este tipo de carreras que empiezan con un bombachazo".

En su reflexión, el conductor defendió la formación académica frente a la fama instantánea de los programas de telerrealidad. Según sus palabras, "Preferimos a la gente que se ha deslomado, estudiando, haciendo una carrera, formándose. Nunca voy a aceptar que una pibita sale de un reality, que además debe ser el formato más lamentable en cuanto a la comunicación".

El debate también incluyó el lugar físico que ocupará la mediática en la ceremonia, nada menos que en la mesa que antes ocupó Susana Giménez. Para Casella, este cambio representa un signo de los tiempos actuales y consideró que "Es la metáfora de la tele de hoy, de los medios de comunicación de hoy. Si Telefe decidió darle alas. Es porque debe ser funcional".

Si bien remarcó el carisma de la empresaria, vinculó sus logros a sus relaciones pasadas. Casella afirmó que "Tiene carisma para casarse con dos jugadores de elite y hacer que la elijan. Porque sin Maxi Lopez ni Icardi no existiría la carrera de Wanda".

Finalmente, al compararla con la histórica diva de los teléfonos, aclaró que "Bueno, Susana tampoco es muchísimo más culta que Wanda, si me apuras, pero viene de una carrera establecida. Ya no hay más divas como Susana. Wanda venía de estar con Maradona".