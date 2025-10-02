Provinciales > Mal fin de semana
Advierten por ráfagas de viento que rozarán los 60 km/h este sábado en San Juan
POR REDACCIÓN
San Juan se prepara para enfrentar un sábado que combinará altas temperaturas con un ambiente ventoso, según el pronóstico para el 4 de octubre de 2025. La jornada comenzará con un ambiente despejado. La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 17°C en la madrugada y mañana. Durante las primeras horas del día, el viento será moderado, con velocidades entre 23 y 31 kilómetros por hora, soplando desde el Sur (S). Se indica que la probabilidad de precipitación se mantendrá en 0% durante todo el día.
Alerta por ráfagas de casi 60 km/h. El panorama meteorológico se modificará significativamente hacia la tarde/noche. El pronóstico advierte que el tiempo se tornará ventoso. Se espera que la temperatura máxima alcance los 31°C, manteniendo la jornada cálida. Sin embargo, el principal punto de atención será el viento.
Si bien la velocidad base del viento se mantendrá entre 23 y 31 kilómetros por hora, su dirección predominante cambiará al Oeste (O). Lo más relevante es la intensificación de las ráfagas, que se prevé que oscilen entre 51 y 59 kilómetros por hora.
