Un sujeto fue detenido este viernes luego de intentar sustraer la óptica de un vehículo estacionado afuera de un taller de chapa y pintura ubicado en inmediaciones de calle Caseros y Chile, en Capital. El sujeto se presentó en el local fingiendo ser “reparador de ópticas”, pero terminó dañando una Volkswagen Suran e intentando huir.

El dueño del taller, Alejandro Campallo, contó que el individuo ingresó ofreciendo sus supuestos servicios. Tras rechazarlo, el hombre se retiró, aunque solo por unos instantes. Minutos después volvió y comenzó a manipular la óptica del auto perteneciente a la hija del comerciante.

Campallo lo sorprendió en plena maniobra y el sujeto escapó corriendo. El damnificado inició una persecución que se extendió por varias calles mientras daba aviso al 911. A pocos metros logró alcanzarlo y retenerlo hasta la llegada del personal policial.

Intervinieron motoristas de la Departamental N°1, a cargo del cabo Ontiveros y cabo Gomes de la Motorizada 1. Más tarde se presentó el fiscal Dr. Mario Tejas, del sistema acusatorio, quien dispuso las medidas legales correspondientes.

El involucrado quedó a disposición de la Justicia por el delito de daño.