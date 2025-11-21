El congreso libertario nacional con participación de sanjuaninos claves

La Libertad Avanza (LLA) se prepara para un encuentro político de alta relevancia que tiene como principal objetivo unificar la estrategia legislativa y afianzar el poderío territorial, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Este cónclave, convocado por la secretaria general de la Presidencia y figura clave del partido, Karina Milei, contará con la asistencia de la delegación sanjuanina compuesta por los diputados nacionales electos José Peluc, Abel Chiconi, y el senador Bruno Olivera.

El Congreso de La Libertad Avanza bonaerense se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en Mar del Plata, específicamente en el Hotel Provincial. El evento, que busca ser una "demostración de fuerza" tras el resonante triunfo en las recientes elecciones legislativas nacionales, reunirá a legisladores nacionales, provinciales, concejales y consejeros escolares, tanto electos como en funciones. La presencia de los representantes sanjuaninos es fundamental, dado que son los portavoces de la fuerza en el Congreso y deben alinear sus votos y estrategias con el bloque nacional.

Los organizadores han indicado que el congreso servirá como un “espacio de formación y debates” enfocado en los ejes legislativos clave de cara al ciclo parlamentario que se inicia oficialmente el 10 de diciembre.

La tarea de los sanjuaninos

Para los legisladores sanjuaninos, la cumbre es vital para unificar posturas y perspectivas ante discusiones trascendentales, principalmente las discusiones presupuestarias. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ya ha estado coordinando los avances en negociaciones legislativas con bloques aliados y gobernadores, buscando definir la estrategia para impulsar el Presupuesto 2026 y las reformas.

De hecho, la mesa política en Casa Rosada, que incluye a negociadores clave como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora electa Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene reuniones intensas para delinear las iniciativas que modificarán los regímenes laboral y tributario. José Peluc (Diputado) y Bruno Olivera (Senador) se encontrarán en el epicentro de estas discusiones, lo que subraya la importancia de su participación en el congreso de Mar del Plata para articular el posicionamiento de San Juan.

También se abordarán otros temas cruciales de la agenda del Congreso de la Nación, la Legislatura bonaerense, los concejos deliberantes y los Consejos Escolares.