Policiales > En Capital
Choque en la Circunvalación: uno de los vehículos quedó entre los guardarraíl
Por Ariel Patruceli
Pasado el mediodía de este viernes se produjo un fuerte choque entre una camioneta Toyota y una Volkswagen Suran en el anillo interno de la avenida de Circunvalación, metros antes del Acceso Sur.
Los vehículos circulaban en la misma dirección (de este a oeste) y por causas que se investigan terminaron colisionando entre sí. Producto de la colisión uno de los autos, la Surán pasó por arriba del guardarraíl y quedó en el sector de desagüe de la autopista, entre los dos carriles.
Los conductores sufrieron lesiones y uno de ellos debieron ser asistidos por personal de Fénix Salud, quienes hicieron curaciones en las heridas que habían sufrido, pero no fue necesario el traslado a un centro asistencial según informaron las autoridades policiales presentes en el lugar.
La camioneta Toyota Hilux involucrada en el siniestro vial pertenece a una empresa de perforaciones mineras que gira bajo el nombre de Perforaciones Iglesia.
Una hipótesis del choque es que algún conductor se habría distraído mirando los carteles led recientemente colocados en la autopista y una mala maniobra realzada en esa zona que es una curva habría ocasionado el siniestro vial. La Otra hipótesis es que algún conductor habría ido manipulando el celular u otro objeto adentro del auto. Comisaría 5° intervino en el siniestro y en el control vehicular en la zona.