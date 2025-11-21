La Fiesta Nacional del Sol 2025 retoma este viernes 21 su ritmo habitual luego de un inicio marcado por el viento y la reprogramación. El arranque del jueves 20 de noviembre quedó atravesado por fuertes ráfagas que obligaron a suspender la feria temática, incluidos los stands gastronómicos y los escenarios menores, una medida tomada por razones de seguridad ante la inestabilidad de las estructuras. Solo se mantuvieron en pie el espectáculo central del Velódromo Vicente Chancay y los conciertos en el Estadio San Juan del Bicentenario.

Con mejores condiciones climáticas, la segunda jornada comenzó este viernes con un clima completamente distinto. Desde temprano, los sanjuaninos empezaron a llegar al predio, recorriendo los accesos, consultando la grilla y aguardando la apertura de los shows. De a poco, el estadio y la feria recuperaron el movimiento habitual que caracteriza a la FNS, con familias, grupos de amigos y fanáticos del rock preparándose para una noche cargada de música.

Una noche consagrada al rock nacional

Este viernes la programación está dedicada íntegramente al rock, alternando figuras consagradas con artistas emergentes y bandas locales. La actividad principal se concentra en el escenario del Estadio del Bicentenario, que abrirá su grilla a las 21:45 con la banda sanjuanina Kbsonia. Más tarde subirán al escenario Vía 66, Walter Vilches, Mateo Pintor y Ale Segovia, quien presentará un tributo a Fito Páez.

A las 23:15 tocarán Los Mentidores, el proyecto liderado por José Palazzo, creador del Cosquín Rock. Pasada la medianoche, a las 00:10, será el turno de Estelares, que desembarcará en San Juan con un repertorio cargado de himnos como Ella dijo y Un día perfecto. El cierre será a pura potencia de la mano de Ciro y Los Persas, programados para la 1:30 de la madrugada, con una lista de temas que mezcla clásicos de Los Piojos y éxitos de su etapa solista.

Grilla completa

ESTADIO

Escenario principal

21:45: Kbsonia

22:10: Vía 66

22:35: Walter Vilches | Mateo Pintor

22:50: Ale Segovia “Tributo a Paez”

23:15: Los Mentidores, de José Palazzo

00:10: Estelares

01:30: Ciro Y Los Persas

FERIA

Escenario La Peña

20:00: La Divina

20:35: Leda Del Reves

21:10: Dúo Wampem

21:45: Franco Aparici

22:20: Mara Diaz

22:55: D´sures

23:30: Giselle Aldeco

00:05: Murga La Pericana

00:40: Holala

01:15: Nueva Banda

01:50: Flavia Gomez

02:25: Leo Jorquera

03:00: Ta Copao

Escenario Energético

20:00: Dosis

20:35: Cuerda Floja

21:10: Mely Desgens

21:45: De La Lora

22:20: Ekiss

22:55: Gipsy

23:30: Carla & The Hipsters

00:05: Ana Laura Paroldi full band

00:40: Free Khalo

01:15: Pauli Figueroa

01:50: Discobilly

02:25: Sawabona

03:00: Marzio Full Band

Escenario Clásico

20:00: Materia Prima

20:35: Adrian Cuevas

21:10: Eco Colonieros

21:45: Dúo Herencia

22:20: De Buena Cepa

22:55: Los Románticos Iracundos

23:30: Paola Hascher

00:05: Noelia Cantos

00:40: Jonatan Vera Trio

01:15: Lechu García

01:50: Los Luceros De Jachal

02:25: Dúo Diaz Heredia

03:00: Tres Para Cuyo

Espacio Joven

20:00: Movimiento Tren

21:00: Templo Del Pop

22:00: Dj Ranking

23:00: Groovy Cats

00:00: Espectáculos: Batalla Drag, Indestructibles 2.0, Shadows

01:00: Ex Dealer

02:30: Cierre

Paseo Federal