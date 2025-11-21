Provinciales > En Pocito
De a poco, la gente copa el Bicentenario para la segunda noche de la FNS 2025
POR REDACCIÓN
La Fiesta Nacional del Sol 2025 retoma este viernes 21 su ritmo habitual luego de un inicio marcado por el viento y la reprogramación. El arranque del jueves 20 de noviembre quedó atravesado por fuertes ráfagas que obligaron a suspender la feria temática, incluidos los stands gastronómicos y los escenarios menores, una medida tomada por razones de seguridad ante la inestabilidad de las estructuras. Solo se mantuvieron en pie el espectáculo central del Velódromo Vicente Chancay y los conciertos en el Estadio San Juan del Bicentenario.
Con mejores condiciones climáticas, la segunda jornada comenzó este viernes con un clima completamente distinto. Desde temprano, los sanjuaninos empezaron a llegar al predio, recorriendo los accesos, consultando la grilla y aguardando la apertura de los shows. De a poco, el estadio y la feria recuperaron el movimiento habitual que caracteriza a la FNS, con familias, grupos de amigos y fanáticos del rock preparándose para una noche cargada de música.
Una noche consagrada al rock nacional
Este viernes la programación está dedicada íntegramente al rock, alternando figuras consagradas con artistas emergentes y bandas locales. La actividad principal se concentra en el escenario del Estadio del Bicentenario, que abrirá su grilla a las 21:45 con la banda sanjuanina Kbsonia. Más tarde subirán al escenario Vía 66, Walter Vilches, Mateo Pintor y Ale Segovia, quien presentará un tributo a Fito Páez.
A las 23:15 tocarán Los Mentidores, el proyecto liderado por José Palazzo, creador del Cosquín Rock. Pasada la medianoche, a las 00:10, será el turno de Estelares, que desembarcará en San Juan con un repertorio cargado de himnos como Ella dijo y Un día perfecto. El cierre será a pura potencia de la mano de Ciro y Los Persas, programados para la 1:30 de la madrugada, con una lista de temas que mezcla clásicos de Los Piojos y éxitos de su etapa solista.
Grilla completa
ESTADIO
Escenario principal
- 21:45: Kbsonia
- 22:10: Vía 66
- 22:35: Walter Vilches | Mateo Pintor
- 22:50: Ale Segovia “Tributo a Paez”
- 23:15: Los Mentidores, de José Palazzo
- 00:10: Estelares
- 01:30: Ciro Y Los Persas
FERIA
Escenario La Peña
- 20:00: La Divina
- 20:35: Leda Del Reves
- 21:10: Dúo Wampem
- 21:45: Franco Aparici
- 22:20: Mara Diaz
- 22:55: D´sures
- 23:30: Giselle Aldeco
- 00:05: Murga La Pericana
- 00:40: Holala
- 01:15: Nueva Banda
- 01:50: Flavia Gomez
- 02:25: Leo Jorquera
- 03:00: Ta Copao
Escenario Energético
- 20:00: Dosis
- 20:35: Cuerda Floja
- 21:10: Mely Desgens
- 21:45: De La Lora
- 22:20: Ekiss
- 22:55: Gipsy
- 23:30: Carla & The Hipsters
- 00:05: Ana Laura Paroldi full band
- 00:40: Free Khalo
- 01:15: Pauli Figueroa
- 01:50: Discobilly
- 02:25: Sawabona
- 03:00: Marzio Full Band
Escenario Clásico
- 20:00: Materia Prima
- 20:35: Adrian Cuevas
- 21:10: Eco Colonieros
- 21:45: Dúo Herencia
- 22:20: De Buena Cepa
- 22:55: Los Románticos Iracundos
- 23:30: Paola Hascher
- 00:05: Noelia Cantos
- 00:40: Jonatan Vera Trio
- 01:15: Lechu García
- 01:50: Los Luceros De Jachal
- 02:25: Dúo Diaz Heredia
- 03:00: Tres Para Cuyo
Espacio Joven
- 20:00: Movimiento Tren
- 21:00: Templo Del Pop
- 22:00: Dj Ranking
- 23:00: Groovy Cats
- 00:00: Espectáculos: Batalla Drag, Indestructibles 2.0, Shadows
- 01:00: Ex Dealer
- 02:30: Cierre
Paseo Federal
- 20:00: Paseo Federal: Trivia Departamental
- 20:10: Música & Danza: 25 De Mayo
- 20:45: Música & Danza: Valle Fértil
- 21:20: Arte Itinerante: “Las Brujas Del Villicum Y El Sombrerito”
- 21:35: Música & Danza: Sarmiento
- 22:10: Artistas Itinerantes: Intervención Clown
- 22:20: Música: Jáchal
- 22:40: Música & Danza: Albardón
- 23:00: Música & Danza: Capital
- 23:20: Música: Santa Lucia
- 23:40: Música & Danza: Pocito
- 00:00: Música & Danza: Calingasta
- 00:20: Música & Danza: San Martin
- 00:40: Música & Danza: 9 De Julio
- 01:00: Música & Danza: Zonda
- 01:20: Música & Danza: Iglesia
- 01:40: Música & Danza: Caucete