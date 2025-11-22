La Fiesta Nacional del Sol 2025 quedó oficialmente inaugurada este viernes por la noche, luego de que las condiciones climáticas adversas obligaran a suspender la jornada del jueves. El acto comenzó a las 20.30 en el predio ferial de Pocito, junto al Estadio Bicentenario, con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín y otras autoridades provinciales. Tras los saludos protocolares, se realizó el corte del listón simbólico que marcó el inicio formal de la celebración.

Orrego en su discurso de la FNS 2025. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

La Fiesta Nacional del Sol es la celebración mayor de San Juan, por eso este año se realiza bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, parafraseando una icónica canción de Hilda Rufino, homenajeando la historia, la cultura y la identidad provincial.

Después del corte de listón, el discurso comenzó de la mano del Presbítero, Andrés Riveros, Cura Párroco de la Iglesia Catedral San Juan Bautista, quien dio una bendición a los presentes, al predio y a todos lo que están trabajando y pidió mantener “la capacidad de vínculos profundos, porque los sanjuaninos somos una casa abierta siempre a todos”.

También, agradeció a todas las autoridades presentes, a los intendentes y a su gabinete de ministros y secretarios, “gracias a todo mi equipo de trabajo, de los distintos ministerios, que participan en esta hermosa fiesta nacional del sol”, sostuvo.

Además, destacó el acompañamiento del sector privado y valoró la incorporación de contenidos culturales y del nuevo Forum de Ideas. “Esta Fiesta tiene todos los ingredientes que los sanjuaninos necesitamos. No hay nada mejor que ver gente de todo el país y del extranjero viniendo a disfrutar de esta celebración”, expresó.

El mandatario también dedicó un mensaje especial a las Emprendedoras del Sol, reconociendo el valor de sus proyectos y el rol que cumplen dentro de la fiesta. En la misma línea, el párroco de la Catedral, Adrián Riveros, llamó a reforzar el sentido de comunidad: “Los sanjuaninos somos una gran familia y ese es un distintivo muy nuestro”.

Tras los discursos, se concretó el tradicional corte de cinta. Con ello, todos los stands del predio iniciaron oficialmente su actividad, luego del obligado impasse por el fuerte viento que afectó a la provincia en las últimas horas. Acompañaron al gobernador en la apertura, el vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, el gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Nicolás Juliá de la Vega. También, diputados nacionales, intendentes departamentales, ministros y secretario de Estado, autoridades de las Fuerzas de Seguridad, miembros del Consejo Federal de Relaciones Externas y Gobierno Internacional, las 19 candidatas a Emprendedoras del Sol.

La jornada continuará esta noche con la presentación del show en el Velódromo, protagonizado por cientos de artistas locales que ponen en escena la identidad sanjuanina. En paralelo, el escenario del Estadio Bicentenario se teñirá de rock: desde las 21.45 actuarán bandas locales, a las 0.10 subirá Estelares y el cierre estará a cargo de Ciro y Los Persas, desde la 1.30.

