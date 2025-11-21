Analizan sumar un show nacional para el domingo en la FNS 2025

La Fiesta Nacional del Sol 2025 podría sumar una sorpresa de último momento: un artista nacional en el cierre extendido del domingo. Así lo confirmó a HUARPE la secretaria de Turismo de San Juan, Belén Barboza, quien adelantó que la Provincia decidió abrir nuevamente la feria este 23 de noviembre para compensar la jornada suspendida por el fuerte viento.

El objetivo, explicó la funcionaria, es acompañar a los emprendedores y gastronómicos afectados por la cancelación del jueves. “Hay casi 100 gastronómicos y muchísimos emprendedores. Un día menos para ellos es muy significativo, por eso se decidió que el domingo se la abra de nuevo”, señaló.

Barboza confirmó, además, que ese día volverá a estar vigente el transporte gratuito y que el Gobierno analiza dar un plus al público para coronar la última jornada. “Se está evaluando también la presencia de un artista nacional. Apenas se defina, vamos a comunicarlo”, adelantó.

Entradas del jueves: qué pasa el domingo

Una de las mayores dudas del público tenía que ver con las entradas adquiridas para el jueves, el día afectado por el temporal. Sobre eso, la secretaria despejó cualquier incertidumbre:

“Las entradas que fueron sacadas para el jueves tienen validez para el domingo. No hay problema, pueden entrar con esas mismas”, afirmó.

A su vez, indicó que también se analiza habilitar nuevamente el acceso libre y gratuito: “Se está evaluando”, dijo. El domingo será, en la práctica, una réplica de lo que estaba previsto para el jueves, pero con algunos ajustes pensados para potenciar la concurrencia.

Colectivos gratis

Tal como ocurrió en las jornadas principales, el transporte público será gratuito, según confirmó Barboza. La medida se extenderá durante toda la actividad en el predio.

Escenarios activos

El domingo van a funcionar todos los escenarios que están dentro de la feria. Todos los artistas que no pudieron actuar el jueves, van a estar actuando el domingo”, explicó.

Esto incluye:

Escenario La Peña

Escenario Energético

Escenario Clásico

Espacio Joven

Paseo Federal

Recomponer una fecha perdida

Tras un jueves accidentado por el viento Zonda, el Gobierno provincial busca equilibrar las pérdidas de la feria y garantizar a los sanjuaninos un cierre a la altura de una de las celebraciones más importantes del calendario cultural.

“Queremos que la gente pueda disfrutar y que los emprendedores también tengan su oportunidad. La fiesta recién empieza”, sostuvo Barboza.

El domingo, entonces, podría convertirse en una jornada histórica: la recuperación de un día completo de feria, el regreso de todos los artistas que quedaron pendientes y, posiblemente, un show nacional que coronaría la edición 2025. ¿Quién será? La respuesta se espera en las próximas horas.