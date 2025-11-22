Un violento hecho delictivo ocurrió durante la siesta de este viernes en Rawson, cuando un vecino fue sorprendido dentro de su propio domicilio por un grupo de personas que simulaban ser efectivos de la Policía Federal Argentina. La víctima, identificada como David Cabrera, de 31 años, denunció que alrededor de las 15:30 fue reducido y agredido físicamente por los intrusos, quienes terminaron robándole una importante suma de dinero.

El hecho se produjo en una finca ubicada en calle David Chávez, entre Sarmiento y Rivadavia, cuando Cabrera advirtió la presencia de seis personas dentro del terreno: cinco hombres y una mujer. Según su testimonio, tres de los sujetos vestían camperas azules con las siglas “PFA” en letras amarillas, similares a las utilizadas por la Policía Federal, y estaban armados con revólveres.

Los delincuentes ingresaron a la vivienda, golpearon a Cabrera y luego revisaron distintos sectores del inmueble hasta encontrar y sustraer $150.000 en efectivo. Tras concretar el robo, escaparon rápidamente del lugar.

El damnificado aseguró haber visto que los agresores subieron a un automóvil de color verde, aunque no logró identificar la marca o el modelo debido a la velocidad con la que se dieron a la fuga.

La denuncia ya fue radicada y fuentes judiciales confirmaron que se abrió una investigación para determinar si los atacantes pertenecen a alguna organización delictiva que utiliza indumentaria policial para cometer robos bajo la modalidad de “falsos federales”. Personal policial trabaja con cámaras de seguridad de la zona y testimonios de vecinos para reconstruir el recorrido del vehículo.