Un operativo de la Policía Federal Argentina, realizado en Pocito, terminó con el secuestro de cocaína de máxima pureza y la identificación de cuatro personas que viajaban en un vehículo sospechoso. Todo ocurrió el pasado miércoles 19, en horas de la tarde, cuando detectives de la Unidad de Investigaciones Especiales San Juan actuaron tras recibir una denuncia anónima que advertía movimientos irregulares en la zona.

El procedimiento tuvo lugar en calle Mendoza, entre calle 11 y 12, donde los efectivos detuvieron la marcha de una Volkswagen Suran. En su interior se identificó a cuatro ocupantes: dos mujeres y dos hombres, estos últimos oriundos de la provincia de Mendoza.

Según informaron fuentes policiales, durante la entrevista inicial los efectivos detectaron un marcado estado de nerviosismo en los ocupantes, lo que motivó solicitar autorización a la Unidad Fiscal Federal, a cargo del Dr. Maldonado, para realizar la requisa del vehículo.

Al inspeccionar el rodado, los detectives encontraron más de medio kilogramo de cocaína de máxima pureza, además de varios teléfonos celulares y una importante suma de dinero, tanto en moneda nacional como extranjera.

El procedimiento se concretó siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y en el marco del nuevo esquema operativo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, que refuerza las tareas de control e investigación de delitos federales en la provincia.

Las autoridades federales continúan con la investigación para determinar la procedencia de la droga y el posible destino que tenía dentro del territorio sanjuanino.