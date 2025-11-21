San Juan inauguró este jueves su primer city tour con colectivos descapotables y la iniciativa superó todas las expectativas. La propuesta, impulsada por la Fiesta Nacional del Sol, logró completar cupos desde el primer día y este viernes volvió a registrar una altísima demanda. El circuito es gratuito, tiene capacidad para 50 personas por unidad y se repite cada 35 a 40 minutos, aprovechando además la menor circulación vehicular del feriado.

El guía turístico Daniel Moreno, encargado de acompañar los recorridos, aseguró a HUARPE que la respuesta del público fue inmediata y entusiasta. “La gente al haberse enterado participó aún más. Hoy vamos a hacer tres vueltas y ya están con cupo completo. Incluso daremos lugar a quienes se acerquen sin inscripción para que puedan subir”, explicó. El objetivo es que el servicio esté en continuo movimiento y que el público pueda sumarse en distintos puntos.

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

El circuito inicia en la puerta de la Catedral y continúa por avenida Ignacio de la Rosa para recorrer el eje cívico, la Estación San Martín, el Teatro del Bicentenario, la Legislatura, el Museo Provincial de Bellas Artes, el Parque de Mayo, el Estadio Aldo Cantoni, el Auditorio Juan Victoria y el Museo de la Historia Urbana. También contempla una parada en la Casa de Sarmiento, donde finaliza la vuelta para regresar nuevamente a la Catedral.

Uno de los atractivos del sistema es que los pasajeros pueden descender en estaciones específicas (como la Estación San Martín o el Parque de Mayo) donde otros guías ofrecen información más detallada, mientras el colectivo continúa su marcha y luego pasa a buscarlos. Así, más personas pueden subir en diferentes puntos del trayecto.

Turistas opinaron sobre el nuevo servicio

Los turistas que ya disfrutaron del recorrido destacaron la experiencia. Una visitante que llegó con su familia contó que se enteraron la noche anterior y decidieron sumarse: “Nos encantó, ya teníamos entradas para la Fiesta del Sol y esto fue un plus”, expresó. Un grupo de mujeres provenientes de Bahía Blanca también celebró la propuesta: “Venimos hace cuatro días y nos sorprendió lo limpia y prolija que es la ciudad, además de la amabilidad de la gente”.

Desde Santa Fe, Marie, que visitó la provincia por un encuentro de rugby, aseguró que el city tour fue una oportunidad para conocer San Juan por primera vez: “La ciudad nos encantó, está muy cuidada y el paseo es una excelente idea”.

Debido a la alta aceptación, los guías y organizadores reconocen que sería una “linda posibilidad” mantener el servicio más allá de la Fiesta Nacional del Sol, como una herramienta permanente para potenciar el turismo interno y nacional.