Alejandro Bustos, Hugo Godoy y Fabián Ovejero quedarán detenidos mientas la Justicia investiga si pusieron en riesgo la salud de los sanjuaninos. Se trata de los tres operarios de OSSE que estaban de turno cuando por una maniobra irregular, el agua potable se vio afectada en tres departamentos.

Los hombres fueron detenidos entre el viernes y el sábado, luego de que los directivos de la empresa estatal los denunciara por el delito de adulteración de agua potable. Este lunes fueron convocados a Tribunales para la audiencia de formalización, donde el juez de Garantías Federico Rodriguez resolvió que estarán dos meses detenidos de forma preventiva.

En la audiencia también definieron que el fiscal y las partes tendrán cuatro meses para investigar qué fue lo que ocurrió y sus posibles consecuencias. Godoy, Bustos y Ovejeros ya fueron despedidos de OSSE, ya que un video demuestra que uno de ellos realizó una maniobra irregular y los otros no hicieron nada para impedirlo.

En un video se ve que los operarios, que estaban a cargo del turno de madrugada, dejaron abierta una válvula de seguridad que solo se opera una vez al año. Esto causó que durante cinco horas saliera agua de una de las cisternas que es parte del sistema de potabilización, causando turbidez en el agua que se inyectó en el sistema de Obras Sanitarias, afectando a Rivadavia, Capital y Rawson.

La denuncia que realizaron las autoridades fue por adulteración de agua potable, un delito no excarcelable por el que una o más personas pueden ser condenadas por haber puesto en peligro una comunidad. Esto quiere decir que si los investigadores comprueban que la calidad del agua estuvo comprometida, incluso si no hubo personas afectadas, los hombres podrían ser condenados a penas efectivas. El Código Penal prevé sanciones de 3 a 10 años en caso de que no hubiera personas enfermas o afectadas gravemente.