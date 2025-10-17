Agustina Kogan, la influencer que fue señalada en redes sociales como la supuesta amante del futbolista Lautaro Martínez, rompió el silencio en una entrevista con Puro Show (El Trece). La mediática se refirió al fuerte cruce que tuvo con Agustina Gandolfo, esposa del jugador de la Selección Argentina.

Kogan fue directa al aclarar su vínculo con el futbolista. Aseguró que existe un "malentendido" que se "fue completamente de tema".

Publicidad

La influencer defendió su postura de admiración y fanatismo por el delantero. Kogan confesó: "Lo amo a Lautaro, no voy a dejar de amarlo". Explicó que este amor es genuino, vinculado a su pasión por el fútbol: "Yo, cuando digo que lo amo, es porque genuinamente me encanta cómo juega. Yo soy hincha de Racing".

Kogan también subrayó que no conoce a Martínez en persona y que no es la supuesta amante. Agregó que su presencia en un amistoso de la Selección contra Venezuela fue para trabajar como parte del staff que promocionaba productos, y que estaba en un palco que pertenecía a David Beckham.

Publicidad

Kogan criticó la reacción de Gandolfo en redes sociales. Aseguró que le parece "cualquiera que Agus venga a comentarme mi posteo", ya que ella "jamás la nombré ni dije que estuve o quería estar con Lautaro".

La influencer analizó la actitud de la esposa del jugador, deslizando una posible inseguridad: "Considero que si Agus no está segura con su relación, si tiene inseguridad consigo misma...". Kogan insistió en que ella "jamás buscó que ella se sintiera insegura en su relación".

Publicidad

Finalmente, Kogan reveló el "escalofriante" contenido de los mensajes privados que recibió de Gandolfo. La influencer aseguró que no es la primera vez que la esposa de Lautaro le escribe. El primer mensaje privado que Kogan recibió fue: “Jaja gato ridículo”.

El último mensaje que Gandolfo le envió, y que Kogan hizo público, fue aún más directo: “Jaja, te pasaste de atrevida, ahora cagate reina. No te van a quedar ganas de publicar más nada. Para el Mundial búscate otro, porque por acá no es”.

Ante la polémica, Kogan manifestó que no está de acuerdo con el "acoso que se está haciendo ni con los comentarios fuera de lugar" que recibió. Concluyó reafirmando: "No quiero quedar como la supuesta amante, no lo soy. Soy su fan y no voy a dejar de serlo".