La periodista y locutora Agustina Peñalva denunció penalmente al economista Walter Graziano por acoso y hostigamiento. Según relató públicamente, desde principios de agosto sufre un patrón de persecución constante, que incluye mensajes insistentes (más de 20 diarios), seguimientos físicos y apariciones en lugares que frecuenta, como el gimnasio y la cancha, mientras Graziano vive a ocho cuadras de su casa.

Peñalva realizó tres denuncias: dos ante el fuero civil y una última en la Fiscalía N°18 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la carátula de hostigamiento. Como respuesta, la Justicia activó medidas de protección, incluyendo prohibición de acercamiento, intervención del equipo especializado en violencia de género y entrega de un botón antipánico. Sin embargo, la periodista cuestionó la lentitud del proceso y manifestó sentirse atrapada y dependiente de otros para su seguridad.

La denunciante también advirtió que el economista contacta a sus amigas y compañeras de trabajo, intentando rastrear sus movimientos y enviando regalos, generando un entorno de temor constante. Peñalva expresó su deseo de recuperar una vida normal: salir a la plaza, ir al supermercado y trabajar sin miedo.

Graziano, autor de libros de política económica y ex panelista televisivo, negó los hechos y descalificó el testimonio de la periodista, aunque admitió haberse acercado a C5N con regalos. Según trascendidos, el acusado tendría antecedentes de acoso a otras mujeres y antecedentes de internación en una institución de salud mental.

El caso generó repercusiones en el ámbito periodístico: el periodista Pablo Duggan confirmó que, tras conocer la denuncia, Graziano dejó de ser convocado a programas televisivos. Mientras tanto, Peñalva continúa con custodia y medidas de seguridad en su entorno laboral, a la espera de avances judiciales en la causa.