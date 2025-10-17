Qué hará Educación con el chico que llevó una réplica del arma a la escuela

El Ministerio de Educación de la Provincia confirmó que se encuentra interviniendo en los sucesos ocurridos recientemente en dos establecimientos educativos, los cuales fueron difundidos por medios de comunicación. Según informó la cartera educativa, ya se activaron los protocolos correspondientes para abordar estas situaciones.

La intervención incluye la participación de autoridades ministeriales, dirección de área, equipos supervisivos y gabinetes interdisciplinarios, quienes están implementando acciones concretas orientadas a garantizar el bienestar de los estudiantes y de la comunidad educativa en su conjunto. El Ministerio destacó que actúa conforme a rigurosos protocolos que contemplan medidas pedagógicas, preventivas y de contención.

Estas acciones se fundamentan en acuerdos de convivencia preestablecidos y se enmarcan en normativas jurídicas que determinan los procedimientos a seguir. El Ministerio reiteró que la formación de niños y adolescentes en el buen trato hacia los demás y en el establecimiento de límites saludables constituye una tarea que se refuerza en el ámbito escolar y se complementa con el trabajo familiar.