Días después de una visita al país, el exentrenador de River, Martín Demichelis, fue denunciado por un grupo de personas por una presunta estafa relacionada con una empresa de construcción en la que había participado como socio.

El panelista Pepe Ochoa, durante el último programa de LAM, detalló cómo Demichelis se involucró. En 2018, el exentrenador se metió como socio en la empresa tras realizar una inversión. La firma comenzó a generar fideicomisos y a buscar espacios para levantar edificios con el fin de vender departamentos.

La denuncia penal se centra en que, si bien uno de los proyectos de fideicomisos fue vendido en su totalidad, "nunca entregaron los departamentos". Además, los afectados no han recibido respuestas, la empresa no cuenta con oficinas físicas en la actualidad, y se reportó que el director de la misma "está prófugo". Por estos motivos, Martín Demichelis es llevado a la justicia por presunto fraude.

La gravedad del caso aumentó debido a que la situación involucra a parte de la familia de Evangelina Anderson. Se confirmó que el terreno donde se iba a realizar todo el proyecto pertenece al padre de Evangelina Anderson.

La propia Evangelina Anderson reaccionó ante la situación. La expareja del técnico charló con LAM y aclaró que no sabe nada al respecto. Anderson enfatizó que la denuncia no tiene "nada que ver conmigo ni mi familia".

Evangelina Anderson fue "fulminante" en sus declaraciones. La modelo advirtió que "Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen" y que la presunta estafa es "imposible", preguntándose cuál es el "invento".

En un tono firme, cerró con una defensa rotunda: "No se puede ensuciar así a la gente".

La modelo también defendió la honorabilidad de su progenitor, exigiendo que "Que no se metan con mi papá ni nadie de mi familia". Resaltó que su padre es "un hombre serio, con una gran trayectoria". Finalmente, Anderson aconsejó a los denunciantes que se arreglen con los abogados, ya que ella tiene "bastantes quilombos", y lanzó una advertencia legal: "Si no lo comprueban, puede haber problemas".