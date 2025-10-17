Un hombre de 54 años, identificado como un obrero metalúrgico de Albardón, fue condenado este jueves a siete años de prisión por graves delitos cometidos contra su sobrina.

La sentencia fue alcanzada a través de un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron el fiscal y la abogada Noriega. El ahora condenado admitió su responsabilidad en los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso real con promoción a la corrupción de menores. El sujeto aceptó el acuerdo sabiendo que la pena inicialmente pretendida por la Fiscalía podría haber sido peor.

Según la investigación, los abusos fueron cometidos entre octubre de 2023 y marzo de 2024, periodo durante el cual la víctima tenía 12 años. Los actos ocurrían cuando la menor visitaba la casa de su abuela paterna en Albardón y quedaba a solas con el imputado. El hombre no solo la sometía sexualmente, sino que también la obligaba a ver videos o películas pornográficas.

La causa, iniciada en 2024, se activó luego de que una docente detectara señales de alerta en el comportamiento de la menor.

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) ANIVI intervino en el caso. Durante la investigación, la víctima declaró por medio de videograbación. Además, se incorporaron informes psicológicos que confirmaron secuelas compatibles con el abuso.

En septiembre pasado, durante la audiencia de control de acusación, el fiscal Juárez Prieto había solicitado el juicio contra el obrero metalúrgico y había adelantado que buscaría una pena de 20 años de cárcel. Sin embargo, el debate oral no se inició, ya que este jueves se logró el acuerdo de juicio abreviado que resultó en la condena de 7 años.

El tribunal homologó el acuerdo y dictó la sentencia contra el pervertido sexual. El ahora condenado continuará alojado en el penal de Chimbas, donde se encuentra desde el año pasado.