La China Suárez se encuentra actualmente en Turquía junto a sus tres hijos y Mauro Icardi. La relación con Benjamín Vicuña se ha deteriorado gravemente luego de que se conociera que la actriz habría escolarizado a los dos menores en Estambul sin el permiso del actor.

Debido a este conflicto, la expareja "perdieron todo tipo de diálogo" y las comunicaciones se realizan exclusivamente a través de sus abogados. Estos letrados continúan trabajando para conseguir un acuerdo sobre sus hijos que logre contentar a las dos partes.

El periodista Gustavo Méndez había reportado previamente que Benjamín Vicuña y La China Suárez habían supuestamente arreglado que los niños pasaran 30 días con ella y unos 10 con él. Sin embargo, la actriz solicitó que los menores se quedaran un poco más de tiempo en Estambul esta vez. Esta petición, de ser concedida, perjudicaría al chileno porque los chicos no estarían presentes para su cumpleaños.

Finalmente, el periodista Guido Záffora reveló en DDM que la novia de Mauro Icardi consiguió su objetivo. Záffora detalló que "Acaban de acordar que los nenes se queden más de un mes en Turquía".

Aunque se alcanzó este punto clave del acuerdo, los abogados de Suárez y Vicuña deben reunirse previamente para determinar cuántos días los niños se quedarán con Vicuña. Agustín Rodríguez, el letrado de La China Suárez, se limitó a comentar a Guido Záffora: "Vamos paso a paso".