La nueva temporada de MasterChef Celebrity debutó con la expectativa de posibles juegos mediáticos bajo la conducción de Wanda Nara. Sin embargo, la primera gran polémica surgió entre la presentadora y una de las participantes, Valentina Cervantes, la mujer del futbolista Enzo Fernández.

Según reveló Ángel de Brito en Bondi, "Está todo mal entre Wanda y Valu Cervantes". La tensión se debe a que Cervantes ya no toleraría más los comentarios de la conductora.

Ángel de Brito explicó que Wanda Nara, en su rol de conductora, "chicanea a los participantes". A Valentina, la provocó "dos o tres veces" y la mujer de Enzo Fernández "la cortó menos veinte".

Esta situación fue confirmada por el personal técnico de Telefe. De Brito agregó que "Valu Cervantes siente que Wanda la quiere gastar". A pesar de ser "educada", la participante "tiene carácter" y habría afirmado: "No soy ninguna b..., calmate".

Uno de los cruces más notables se emitió durante la segunda participación de Valentina Cervantes. La conversación se sintió incómoda cuando Nara se le acercó mientras cocinaba un huevo frito para preguntarle sobre Enzo Fernández y su vida.

La discusión más tensa giró alrededor del término "botinera". Cuando Cervantes fue consultada si le molestaba el término, ella respondió: "No tomo a mal que me digan botinera, me encanta serlo, cada uno toma su concepto. ¿A vos te molesta?". Nara respondió "No", pero con ciertas dudas.

Acto seguido, Valentina Cervantes lanzó una pregunta filosa que se sintió como una estocada directa a la conductora: "Ahora ya no sos más botinera, ¿no extrañás?". A lo que la mediática contestó de forma tajante: "Para nada". Después de la conversación, Wanda Nara solo atinó a decirle que le avisarían a Enzo Fernández que se quedaría unas semanas más en el programa.

Esta conversación sobre ser botinera y Enzo Fernández podría tener un doble sentido. El periodista Gustavo Méndez había revelado, tres meses atrás, que Wanda Nara se habría interesado en el futbolista cuando este se encontraba soltero.

Según ese reporte, la conductora le habría enviado mensajes a Fernández, quien no los contestó, pero sí se los mostró a Valentina Cervantes cuando se reconciliaron. Esta historia previa podría ser la razón por la que "no hay onda con Valentina Cervantes".