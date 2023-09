Alberto Fernández habló este lunes en San Juan, durante la entrega de 788 viviendas a damnificados por el terremoto de enero de 2021. Aseguró que la solución habitacional fue gracias a la intervención del Estado y aseguró que el sector privado no habría invertido para construir en un año y medio las 1641 casas.

En tono de campaña, el presidente criticó a los dos rivales principales de Sergio Massa de cara a las elecciones de octubre. Fernández dirigió un fuerte mensaje Javier Milei y sus propuestas económicas y políticas. “Cuando les dicen vamos a achicar el gasto del Estado, deben saber que el 70% son jubilaciones y asistencias a los más necesitados”, aseguró y dijo que él se pregunta “qué le van a sacar a los jubilados”.

También remarcó que la inversión de las 788 casas fue un compromiso de gestión y, dirigiéndose a los presentes, preguntó “¿ustedes piensan que un banco se iba a ocupar de construir estas casas para ustedes?”. Hizo referencia a la política de créditos de Mauricio Macri y dijo que los damnificados por el terremoto “tendrían que haber pedido un crédito UVA, que sabemos cómo terminó”.

“Nosotros no somos negacionistas de la situación económica, no somos negacionistas del cambio climático, no somos negacionistas de la dictadura, negacionistas son otros, los que hablan de libertad”, dijo el mandatario nacional.

Y, retomando el discurso mileista, aseguró que “nosotros tampoco somos parte de una casta. La verdadera casta protegida es la casta económica que posterga el desarrollo del país para seguir concentrando riqueza en unos pocos”.

Juntos por el Cambio no quedó afuera de las críticas en el discurso presidencial. Pidió que “no retrocedamos, la Argentina ha empezado un camino en situaciones muy adversas, por la guerra, por la pandemia, por la sequía, pero nunca bajamos los brazos”. Y a esto agregó que "llevamos 35 meses consecutivos creando puestos de trabajo registrado y quien me precedió tuvo 40 meses de pérdida de trabajo registrado".

Los elogios de Fernández fueron en cambio para Sergio Uñac. "Quiero que todos los sanjuaninos sepan que han tenido un extraordinario gobernador que la jurisprudencia no lo dejó ser gobernador nuevamente", aseguró antes de relatar que el trabajo conjunto hizo posible la construcción de las viviendas.