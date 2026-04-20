El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por lluvias y tormentas que alcanza a la provincia de Buenos Aires y a otras diez provincias del país para este lunes 20 de abril. El fenómeno podría presentar intensidad variable, con episodios localmente fuertes en distintas zonas.

Según el organismo, las áreas afectadas serán alcanzadas por tormentas aisladas, algunas de ellas intensas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, aunque en algunos sectores podrían ser superados de forma puntual, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios.

Las alertas abarcan distintas regiones del país, incluyendo Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Salta y Formosa, entre otras zonas bajo vigilancia meteorológica.

En algunos distritos puntuales, incluso se emitieron alertas de mayor nivel por tormentas severas, lo que implica fenómenos más intensos y condiciones climáticas que requieren especial precaución por parte de la población.

Ante este panorama, se recomienda evitar actividades al aire libre durante tormentas, no sacar la basura para prevenir obstrucciones y mantenerse informado a través de los canales oficiales. La inestabilidad se mantendrá al menos durante toda la jornada.