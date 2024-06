La molestia que sufrió Lionel Messi contra Chile en una de las primeras jugadas del partido fue mutando a medida que transcurrió el juego y, sobre todo, después del triunfo ante el equipo de Gareca. Tanto, que en la Selección Argentina hay alivio por el 10, porque en principio no es más que una contractura.

La cuestión es que, por lo pronto, no habrá más estudios para el capitán argentino porque hoy por hoy no son necesarios. De hecho, ya le hicieron uno apenas terminó el partido, en el propio vestuario del MetLife, con un ecógrafo portátil y no arrojó lesión muscular. Pues entonces, desde ese momento ya hubo tranquilidad, más allá de la alteración que se generó con el capitán.

Publicidad

El pique de 50 metros que Leo hizo en el último ataque argentino del partido (esa contra que comandó Di María y que Lautaro no llegó a definir para el 2-0), una jugada que el propio Scaloni mencionó al referirse al estado físico del capitán, ya era una señal inequívoca de que el 10 no tenía una lesión de gravedad. Luego Messi terminó por dar más tranquilidad con sus declaraciones.

Fuente: Olé