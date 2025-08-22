E-commerce: creció 79% la facturación en el primer semestre del año

El comercio electrónico está en claro aumento desde hace ya algunos años. Los hábitos de consumo se transformaron y hoy las compras virtuales representan un rol fundamental.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) presentó los resultados de su estudio de mitad de año y destacó un crecimiento en la facturación del 79% en comparación con la primera mitad de 2024 (vs 39,04% en el mismo período del año anterior), alcanzando un total de $15.317.918 millones.

Publicidad

Categorías que impulsaron el aumento

Las categorías que más contribuyeron al aumento de la facturación fueron: Electro, Herramientas y construcción y Accesorios para autos y motos.

Las órdenes de compra fueron 149,5 millones -un incremento del 46% vs los primeros 6 meses de 2024- y se registraron 203,9 millones unidades vendidas, con Alimentos y bebidas como la categoría más destacada en unidades, seguida de Herramientas y construcción y Hogar, muebles y jardín.

Publicidad

En tanto, el ticket promedio del primer semestre de 2025 fue de $102.449.

Compras internacionales

En lo que respecta a las compras internacionales online, la CACE informó que el 8% de los argentinos realizó su primera compra de este tipo en 2025. Además, 4 de cada 10 argentinos declararon ya haber realizado una compra online internacional alguna vez.

Publicidad

“Estos resultados reflejan que el comercio electrónico sigue consolidándose como un canal clave para el consumo en Argentina. Desde CACE creemos que una economía digitalizada favorece e incentiva el consumo porque da accesibilidad y variedad de oferta. Impulsamos a nuestros socios y no socios a avanzar en este camino ya que ellos ven los resultados en el corto, mediano y largo plazo”, explicó Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

El crecimiento sostenido del e-commerce refleja no solo un cambio en los hábitos de compra, sino también una oportunidad estratégica para que empresas de todos los tamaños potencien su presencia en el mercado online.