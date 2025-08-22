Un violento episodio que escaló desde un simple reclamo por un celular en el barrio Sierras de Marquesado, en el departamento Rivadavia hasta un ataque a balazos. El pasado lunes 18, un hombre denunció ante la Policía de San Juan que fue atacado con un arma de fuego por un familiar. El hecho de sangre, que tuvo como protagonista a un arma de fabricación casera, conmocionó a los vecinos y derivó en un rápido accionar de las fuerzas de seguridad.

Uno de los acusados era trasladado hacia un móvil policial.

La víctima, cuya identidad se resguardó, acudió a las autoridades con una herida de bala en el muslo de su pierna derecha. Allí relató que la agresión ocurrió en la casa de sus primos, luego de que fue a reclamarles por la sustracción de su teléfono móvil. Según su testimonio, el hecho se desencadenó el domingo, cuando le pidió a su primo Alejandro que cuide su casa mientras él no estaba. Como gesto de agradecimiento, le hizo un pago simbólico, y su primo se retiró del lugar.

Sin embargo, al día siguiente, la víctima se percató de que su celular ya no estaba en la vivienda. Sospechando de sus parientes, fue directamente a la casa de los hermanos Alejandro y Maico Guerrero para pedirles explicaciones sobre la desaparición del aparato. La confrontación verbal subió de tono rápidamente y, en un momento de furia, Maico salió del domicilio con un arma de fabricación casera, conocida como "tumbera", y le disparó a la altura del muslo.

La guardia de Infantería colaboró junto con El Comando Oeste.

A partir de la denuncia, la Policía de San Juan activó un operativo para dar con los agresores. Este miércoles, personal de la Comisaría 38° de Rivadavia, bajo el mando del comisario Federico Quintero y el subcomisario Oscar Carrizo, junto con agentes de la Brigada de Investigaciones Oeste y de la División Infantería, llevaron a cabo una exhaustiva investigación para esclarecer el suceso. La UFI Genérica libró una orden de allanamiento para la vivienda de los sospechosos, un paso crucial en el desarrollo del caso.

En la madrugada de este miércoles, las fuerzas de seguridad dieron cumplimiento al mandato judicial y allanaron el domicilio de los hermanos Guerrero. El operativo culminó con la detención de Alejandro y Maico, quienes serían los presuntos responsables del ataque. Ambos sujetos son conocidos en el ámbito delictual local por su historial en Delitos Contra la Propiedad.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron elementos que resultaron de vital importancia como prueba para la causa, lo que servirá para sustentar la acusación en su contra. Los hermanos detenidos quedaron a disposición de la UFI Genérica, donde enfrentarán cargos por las agresiones y la portación de arma ilegal. La violencia desmedida por un objeto de valor menor dejó en evidencia las tensiones familiares que, en un instante, se transformaron en un grave delito.