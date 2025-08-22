La colaboración de un vecino resultó fundamental para frustrar un robo en el departamento Rivadavia. Tras un acertado llamado al 911, efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste lograron recuperar una serie de objetos que delincuentes sustrajeron de un domicilio, aunque los autores del hecho lograron escapar. El rápido accionar policial permitió que las pertenencias volvieran a manos de su legítimo dueño.

El hecho delictivo ocurrió en el Lote Hogar 2541 de la localidad de La Bebida. Los delincuentes, aprovechando la ausencia de los moradores, ingresaron a la vivienda tras violentar una de las puertas de acceso. Una vez en el interior, se apoderaron de varios objetos de valor, incluyendo una garrafa de 15 kilos, una bomba de agua y tres ruedas de un auto, completas. La carga pesada y el riesgo de ser descubiertos obligaron a los ladrones a buscar un escondite temporal para los objetos sustraídos, una decisión que terminaría por frustrar sus planes.

El giro decisivo en la historia se produjo gracias a la atenta mirada de un vecino, quien se percató de que unos sujetos, con un comportamiento sospechoso, intentaban ocultar diversos elementos en un descampado ubicado al lado del barrio Nuevo Cuyo. Sin dudarlo, el hombre alertó a la Policía a través del sistema de emergencias 911, proporcionando la información exacta del lugar donde los malvivientes se escondían.

De inmediato, los móviles del Comando Radioeléctrico Oeste se dirigieron hacia el terreno baldío. Al llegar al lugar, los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona indicada por el ciudadano. La intuición del vecino resultó ser certera. En el descampado, los agentes policiales hallaron los elementos que los delincuentes habían abandonado en su huida: la garrafa, las tres ruedas de auto y la bomba de agua. La evidencia del hurto estaba a la vista, confirmando la denuncia del testigo.

Poco después, la víctima del robo, notificada por las autoridades, se presentó en el lugar y reconoció los efectos como de su propiedad. Con la evidencia material en mano y el testimonio del damnificado, se procedió a la restitución de los objetos sustraídos. Siguiendo las directivas judiciales, el Comando Radioeléctrico hizo entrega de las pertenencias a su dueño, permitiendo que el hombre recupere los bienes.

El caso, que se investigó bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, quedó en manos de la Justicia para continuar con las investigaciones y dar con el paradero de los responsables, quienes, en su desesperada huida, dejaron atrás las pruebas de su crimen.