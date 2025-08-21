El próximo 25 de agosto, una fecha clave en el ámbito de los controles fitosanitarios en San Juan. Ese día finaliza la concesión de la empresa, que actualmente administra las barreras sanitarias, y con ello, se abre un conflicto que afecta a decenas de trabajadores. El nudo de la disputa es la indemnización que, por ley, la empresa debe abonar a sus empleados, y que, según denunció la secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Mirna Moral, no se ha concretado. La situación ya escaló a la Subsecretaría de Trabajo, que oficia de mediadora.

“Tuvimos una audiencia en la cual la empresa, que tiene a su cargo a los empleados hasta el 25 de agosto a las 24 horas, y Calidad San Juan, empieza el 26 de agosto”, explicó Moral. En ese encuentro, la empresa propuso abonar el 50% de la liquidación final, amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita a reducir a la mitad la indemnización por antigüedad en casos de transferencia de establecimiento.

Sin embargo, el SEC no aceptó la propuesta. "Nosotros apostamos a que eso fuera un importe mayor", enfatizó la dirigente sindical. En la audiencia, el sindicato planteó su postura: "Probablemente, dijimos que no del 100%, pero sí intentar aumentar entre el 50% y el 70% al 80%”. Moral se mostró optimista respecto a lograr un acuerdo, citando la experiencia del sindicato: "Normalmente, cuando hacemos este tipo de pedidos, en la Subsecretaría la mayoría de las veces obtenemos resultados".

La empresa justificó su oferta por la falta de fondos. "La empresa tenía que ver el dinero que contaba; en este caso la Cámara de Comercio en San Juan dijo en ese momento que tenía cierta cantidad de dinero, y el resto lo iba a poner el señor Avellaneda, el coronel Avellaneda”, relató la secretaria general del SEC. Ante la falta de acuerdo, se pasó a un cuarto intermedio, en el cual se espera que la empresa presente una nueva propuesta, con un monto superior al 50% inicial, pero por debajo del 100% que correspondería.

La situación es especialmente sensible debido a la antigüedad de los trabajadores involucrados. “Son trabajadores; tenemos siete trabajadores que tienen más de 21 años. En realidad, en total son alrededor de 61 los que tenemos en la lista. Tenemos dos o tres con tres o cuatro años y el resto está entre 15, 16, algo así”, detalló Moral. “Son muchos años y eso significa mucha cantidad de dinero también para quien tiene que pagarles la liquidación correspondiente”, subrayó, resaltando el peso económico de las indemnizaciones.

A pesar de las tensiones, Mirna Moral se mostró esperanzada en que el cambio de concesión beneficie a los empleados. "Esperamos que este cambio sea en beneficio de los empleados. Realmente creemos que va a haber una modificación", afirmó. Además, anticipó que los trabajadores ya se realizaron los estudios pre ocupacionales para continuar en sus puestos con la nueva empresa, ya que la barrera fitosanitaria es un servicio esencial que funciona las 24 horas, los 365 días del año. "Esto tiene una continuidad", aseguró.

Para finalizar, la referente sindical se refirió a las novedades que traerá la nueva gestión, aunque sin dar mayores detalles. “Hay nuevos proyectos; no los voy a decir yo, los tiene que anunciar el gobernador con nuevas modalidades, con nuevas estructuras, con un nuevo formato que va a favorecer al pueblo de San Juan, a nosotros”, concluyó. El desenlace de este conflicto se espera en los próximos días, mientras los trabajadores aguardan una respuesta favorable de la empresa.