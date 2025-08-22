Dos empleados de una estación de servicio fueron brutalmente golpeados por tres delincuentes, que no dudaron en desfigurar a sus víctimas aun después de que estas entregaron todo el dinero de la recaudación.

Ambos empleados permanecían internados hasta esta tarde de jueves 21 de agosto.

El asalto ocurrió el pasado martes 20 de agosto, a las 6:09 de la mañana, en una estación de servicio ubicada en la avenida Benavidez, antes de Arnobio Sánchez (ex callejón Ullum). Darío Cabanay, de 49 años, y su sobrino Gastón Cabanay, de 21, terminaban su turno y realizaban el arqueo de caja para el relevo cuando tres sujetos, que llegaron en una moto, se aproximaron al lugar simulando ser clientes.

En un instante, la situación se tornó violenta. Los falsos clientes sacaron un arma de fuego y, bajo amenaza, les exigieron a los trabajadores la entrega del dinero de la recaudación. Pese a que los empleados no opusieron resistencia y cedieron a la demanda, los delincuentes reaccionaron con una violencia desmedida. Sin motivo aparente, comenzaron a golpear con saña a Darío y a Gastón.

Gastón Cabanay (21) sufrió una brutal golpiza en su primer trabajo remunerado y en blanco.

Las consecuencias de la brutal agresión fueron evidentes. Darío Cabanay sufrió cortes y hematomas en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial donde recibió cinco puntos de sutura. El playero, según lo informado, fue golpeado con el arma de fuego y recibió un botellazo en la cabeza, lo que habla de la ferocidad del ataque. Por su parte, Gastón también quedó con traumatismos y hematomas. Ambos empleados quedaron internados hasta el jueves, cuando finalmente fueron dados de alta.

La investigación del caso avanzó rápidamente gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Los fiscales intervinientes, con el material fílmico como prueba, habrían logrado individualizar a los delincuentes. Como resultado de las pesquisas, la Justicia logró dar con dos de los sospechosos, mientras que un tercer implicado, cuya identidad se mantiene bajo reserva, está siendo intensamente buscado. Cuando la policía llegó a su domicilio para detenerlo, el sujeto ya no se encontraba en el lugar.