En Santa Lucía, la apuesta por la innovación y el desarrollo juvenil sigue marcando el rumbo. La Municipalidad, a través de la Dirección de Juventud, llevó a cabo la muestra de cierre del taller de robótica “Mentes en Marcha”, una iniciativa que durante el año despertó el interés por la tecnología en decenas de jóvenes.

El evento se convirtió en una verdadera celebración del conocimiento, donde los participantes exhibieron los proyectos que crearon con esfuerzo y dedicación. Desde prototipos funcionales hasta robots diseñados para tareas específicas, cada propuesta evidenció el talento y la creatividad de los estudiantes que formaron parte del taller.

Publicidad

En la muestra final se mostraron todos los proyectos realizados. Foto: Gentileza

Durante la jornada, se realizó la entrega de certificados que acreditan la finalización de la capacitación, un reconocimiento al compromiso y la perseverancia de cada alumno. El intendente Juan José Orrego encabezó la ceremonia y destacó el impacto positivo que tienen estas acciones en la formación de los jóvenes:

“Quiero agradecer a cada familia por acompañarnos en este momento tan especial. Su confianza nos motiva a seguir creando proyectos que se transforman en oportunidades con visión de futuro, fortaleciendo el desarrollo personal de nuestros hijos”, expresó Orrego ante los presentes.

El taller “Mentes en Marcha” no solo enseñó conceptos técnicos sobre robótica y programación, sino que también promovió valores como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la creatividad. Estas competencias son fundamentales para afrontar los desafíos del mundo actual, donde la tecnología ocupa un lugar central.