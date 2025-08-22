Por alerta de viento Sur, suspendieron las clases en el turno mañana en San Juan

En la madrugada y mañana de este viernes 22 de agosto, se esperan vientos del sector sur en varias zonas de San Juan, incluyendo Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Albardón, 9 de Julio, y las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Por la alerta meteorológica, el Ministerio de Educación de la provincia, siguiendo la recomendación de Protección Civil y el Plan de Contingencia, decidió suspender las clases únicamente para el turno mañana en todos los niveles y modalidades. Las actividades se desarrollarán con normalidad durante el interturno y los turnos tarde, vespertino y nocturno.

Asimismo, se suspenden los llamados programados para cubrir cargos docentes en el turno mañana, los cuales deberán ser reprogramados por los establecimientos educativos.

En la zona cordillerana, la alerta amarilla indica vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h en las alturas. En el resto del territorio provincial, se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Desde Protección Civil, se recomienda a la población prestar atención a cables caídos, ramas y objetos sueltos, cerrar y asegurar puertas y ventanas, mantener precaución al conducir, evitar detenerse debajo de árboles o elementos sujetos a edificios, y tener linternas cargadas a mano.

Ante cualquier emergencia, los números de contacto son: 911, 100 Bomberos y 103 Protección Civil.

La evolución de las condiciones climáticas será monitoreada constantemente y cualquier cambio será informado a través de los canales oficiales.