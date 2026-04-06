La investigación por los violentos incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio El Serpentario dio un giro importante este lunes. Personal policial de la División UFI Genérica realizó un allanamiento en el Barrio Aramburu, en Rivadavia, que terminó con dos personas detenidas y el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento se originó a raíz de la gresca de gran magnitud entre facciones de la hinchada de Sportivo Desamparados ocurrida durante el encuentro contra Trinidad el pasado 15 de marzo. En aquel episodio, Facundo Cabello resultó herido tras recibir un disparo de arma de fuego en uno de sus pies, lo que activó la búsqueda de los responsables y del armamento utilizado.

Al ingresar al domicilio señalado, los efectivos detuvieron a Diego Maximiliano Castro (34). Si bien el resultado fue negativo en cuanto al hallazgo de armas de fuego, los investigadores secuestraron su teléfono celular para peritajes. Sin embargo, la requisa tomó otro color cuando en una de las habitaciones detectaron la presencia de sustancias ilegales.

En el lugar se incautaron 57 envoltorios de cocaína y dos paquetes compactados, totalizando aproximadamente 305 gramos de la sustancia. Además, los uniformados hallaron la suma de 954 mil pesos en efectivo, presuntamente vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Además, se procedió a la detención de un segundo implicado identificado como Uriel Agustín Olivares Castro (20). Ante esta situación, se dio intervención inmediata al Departamento de Drogas Ilegales de la Policía de San Juan.

Mientras que Diego Castro fue trasladado a la Comisaría 27ª por la causa de la gresca, el joven Olivares Castro quedó a disposición de la Justicia Federal de turno, que ordenó su traslado a la División Delitos y el secuestro de la cocaína.