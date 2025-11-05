Tras una intensa investigación iniciada por la Secretaría de Ambiente y la intervención judicial, se logró dar con el supuesto responsable de la muerte del puma que deambulaba por una zona urbana del departamento de Jáchal. La angustia e indignación generada por la difusión de un video que mostraba al animal silvestre atado con sogas y siendo brutalmente atacado por una jauría motivaron la acción de las autoridades.

La situación se originó luego de que vecinos de la localidad de San Isidro advirtieran la presencia de dos pumas recorriendo la zona urbana. Horas más tarde, el video del ataque se hizo viral en las redes sociales, mostrando la complicidad y mirada de varias personas mientras el felino era atacado.

Ante la gravedad de los hechos, un equipo de especialistas de la Secretaría de Ambiente viajó al Norte e inició una investigación. Paralelamente, el fiscal de turno de la UFI del Norte, Sohar Aballay, inició de oficio una causa por presunta infracción a la Ley 14.346 de maltrato animal. El Área Protegida de La Ciénega ya había tomado conocimiento de la presencia de los pumas en la zona urbana la noche del domingo 2 de noviembre.

Con la información recabada por Ambiente y los datos precisos sobre el sitio donde había sido visto el animal, el fiscal Aballay solicitó al Juez de Garantías de turno una orden de allanamiento y secuestro.

El procedimiento se ejecutó durante la tarde del martes en un domicilio de calle Noriega s/n, en Pampa Vieja. En el operativo intervinieron conjuntamente personal de la Brigada de la UFI Norte, agentes de Conservación de Flora y Fauna, y miembros del Área de Rescate Silvestre del Gobierno de San Juan.

Fuentes judiciales confirmaron que el operativo arrojó resultados positivos, logrando identificar y secuestrar a los perros que habrían participado del ataque. Además, se secuestraron elementos vinculados directamente al ciudadano Castro José María, quien ha sido señalado como el supuesto responsable del hecho.

Entre los elementos secuestrados se encuentran:

Dos teléfonos celulares.

Un cuchillo con mango de color blanco y hoja de acero.

Una cuerda de color blanco de aproximadamente 10 metros de largo, con un nudo en uno de sus extremos y que presentaba manchas pardo rojizas.

Varias prendas de vestir pertenecientes a Castro José María.

En cuanto a la jauría involucrada en la matanza, las autoridades indicaron que los perros "quedaron en depositario Judicial en la morada donde se llevó a cabo la medida a cargo del ciudadano Castro". La investigación continúa, pero hasta el momento no se han producido detenciones.