En medio de la grave crisis económica que atraviesa Argentina, a tan solo dos días de las elecciones que definirán al nuevo presidente, y con recientes cambios legislativos, un experto dio a conocer sus proyecciones sobre qué ocurrirá con los alquileres en San Juan, dependiendo de si los comicios son ganados por Bullrich, Massa o Milei.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Juan, Mauricio Turell, opinó sobre la oficialización de la reforma de la Ley de Alquileres y analizó el futuro del sector con base en los tres candidatos presidenciables que mejor miden y fue contundente: “No tengo dudas de que después de las elecciones, gane quien gane, van a subir los valores”.

Al ser consultado sobre si influirá o no el resultado de las elecciones en el sector, Turell planteó los diferentes escenarios y expresó: “Está todo supeditado a quien gane. Si gana Milei, va a derogar la ley y va a dejar un libre acuerdo de partes, Bullrich hará lo mismo y dejará que el plazo mínimo sea a seis meses, y si gana Massa continuará todo como está”.

En este sentido, el corredor inmobiliario aseguró que el actual gobierno nacional ha destruido tanto el mercado inmobiliario como el de desarrollo, por ende afirmó que las políticas del oficialismo no son útiles al sector.

Por otra parte, se refirió a los dos principales candidatos de la oposición, Patricia Bullrich y Javier Milei, y dijo: “Son las dos alternativas que quedan y las desconocemos. Por supuesto que son atractivas sus visiones que hablan del libre mercado, lo que pasa es que hay que ver en qué tiempo puedan lograrlo, ya que nosotros necesitamos recuperarnos pronto”.

“Llevamos tres años de la anterior Ley de Alquileres y nos tiene parados en un 80%, por eso tenemos que buscar algo que traiga soluciones de manera inmediata. El mercado inmobiliario es uno de los principales nichos de la economía argentina, necesitamos una alternativa que sea clara, y aparenta ser la de Milei o Bullrich”, sentenció.

Además, Turell se refirió a los valores de los alquileres post-elecciones y aseveró no tener dudas sobre una suba en los mismos, independientemente de quién gane: “Ya tenemos casi todo descontrolado y eso hace que nos pongamos nerviosos, nadie quiere perder”. A su vez, aclaró que más allá de los posibles aumentos, no habrá mucha reacción, dado que la mayoría de los propietarios no alquilarán sus inmuebles al menos hasta diciembre.

La reforma en la Ley de Alquileres, ¿Conviene?

Luego de que el Ejecutivo promulgara en el Boletín Oficial las modificaciones a la polémica ley, que incluyen actualizaciones semestrales a través del índice "Casa Propia", beneficios fiscales a los propietarios y prohíbe las publicaciones de propiedades en moneda extranjera, entre otras, el presidente de la Cámara Inmobiliaria fue categórico: “No sirve para nada”.

“El porcentaje no es válido, porque el locador termina perdiendo tres meses de alquiler, ya que el porcentaje de actualización de la vivienda es del 80% anual, y el índice de contrato de locación es del 115%. La nueva ley no le sirve al propietario, y el principal problema es la inflación”, afirmó. Además, aseguró que el cambio que establece que los avisos no puedan publicarse en dólares, es una obviedad innecesaria, que de todos modos no se aplicará.

A su vez, Turell destacó algunos puntos positivos en la reforma, como la actualización semestral y los beneficios impositivos para quienes tengan hasta dos inmuebles, quienes quedarán exceptuados del pago del monotributo, el Impuesto a los Bienes Personales y el Impuesto a los Débitos y Créditos.

Finalmente, consultado sobre cuál sería una solución práctica e inmediata que favorezca tanto a propietarios como inquilinos, expresó: “Necesitamos un libre acuerdo de partes. A las inmobiliarias nos importa que nuestros clientes puedan cobrar el alquiler todos los meses y para ello también es necesario que el inquilino no se atrase. Eso puede lograrse mediante un convenio claro, que favorezca a los intereses de todos”.