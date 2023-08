Sergio Uñac: "Como oposición yo voy a ser un facilitador, una visión distinta a la de Gioja”

El gobernador de San Juan y precandidato a senador dentro del espacio Unión por la Patria, Sergio Uñac, habló de todo en el programa del Café de la Política Express, en Guanaco Play. El dirigente del peronismo se diferenció en el rol opositor con Gioja y dijo que "yo voy a ser un facilitador, visión distinta a la que tiene Gioja. Además criticó una vez más a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la decisión de dejarlo fuera de las elecciones. También hizo referencia al gobierno que se le viene a Marcelo Orrego, como así también de cuál sería su rol si fuese elegido representante de San Juan en la Cámara Alta del Congreso.

En estos días previo a la elección, ¿se vive diferente, se hace algo diferente a lo que se venía haciendo?

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

-Creo que no hay nada diferente, cambia la intensidad, la agenda se empieza a poblar, uno trata de multiplicarse tratando de llegar a todos los sectores, pero la mayor cantidad de los votantes tiene un nivel de definición importante.

Y esa definición de la gente ¿lo deja tranquilo, expectante?

-Tranquilo. Mi vida política empieza a transitar un marco de algo más de tranquilidad. Esta es la pura verdad. Gobernar San Juan no es fácil. Y nosotros empezamos a mirar ya la transición, ya tuvimos una reunión con (Marcelo) Orrego. Ese sillón en el que uno se sienta está lleno de problemas. Las soluciones las tiene que encontrar uno. Lo que abundan ahí son problemas, porque van mutando, porque las necesidades también cambian, porque los sanjuaninos, gracias a Dios, cada vez son más exigentes y eso también nos obliga a nosotros a tener mucha velocidad para encontrar soluciones. Pero San Juan está bien, San Juan creció mucho. Nosotros entregamos un gobierno en pleno movimiento, en pleno crecimiento, con noticias que son disruptivas respecto de cómo está la economía en general, en el mundo y la nacional. Por eso cuando yo miro hacia atrás digo, está bueno todo lo que hicimos, está bueno ponerme en una relativa pausa respecto de mi vida personal, de mi vida política también.

Después de esa pausa ¿se lo puede ver nuevamente activo en el 2027?

-Puede ser, no sé si uno como protagonista, tampoco digo que no. Porque de verdad que yo creo mucho en la renovación, yo di todo lo que pude dar y más también. Por hacer una comparación, yo recibí el gobierno con 1,2 megas de generación solar en operación y entrego el gobierno con 480 megas ya dando al sistema conectado nacional y con 300 en construcción de los cuales 50 son de la provincia de San Juan en conjunto con Impsa: Vamos a entregar una provincia con autoabastecimiento energético renovable. Recibí la provincia con una licencia social minera estrolada, porque esa es la realidad, el gobierno anterior, encabezado por Gioja, tuvieron una muy buena primera etapa y una pésima segunda etapa, donde se mezclaron situaciones personales, empresariales, con el gobierno, etcétera. Y eso llevó a que el poder de policía que el gobierno debía ejercer, no lo ejerció y terminamos con dos derrames. Entregamos una provincia con una licencia social recuperada, siendo el primer destino de inversión minera de toda Latinoamérica.

¿Y por qué si se hicieron las cosas bien, el 2 de julio hubo un mensaje de la gente que es que no los quería más en el gobierno?

Publicidad

-No, vos tenés que considerar que la verdadera elección fue el 14 de mayo. La otra fue la elección de la Corte, donde hubo actores de Juntos por el Cambio y del peronismo local operando con la Corte. Un converso Miguel Ángel Pichetto, que vino anunciando lo que iba a pasar por la Corte. Eso los sanjuaninos lo deberíamos haber incorporado, pero no en defensa mía, yo no necesito que nadie me defienda, en defensa de San Juan. Hoy San Juan queda políticamente, por efecto de la Corte, casi con las patas para arriba. Un gobernador ahora tiene 15 intendencias en contra, dos tercios de la Cámara en contra, que tiene el 60% de los concejales en contra, por un capricho de la Corte, de no resolver cuarenta días antes el caso. Y si lo resolvió tres días antes, no paralizar una sola categoría, paralizar toda. Esto es lo que los sanjuaninos no hemos dimensionado.

¿Faltó tiempo para entenderlo?

-No, no, el pueblo no se equivoca, yo no estoy diciendo que el que le haya faltado tiempo. Lo que digo es que el proceso fue por la Corte mal llevado, y supongamos, un gobierno le puede ir bien, regular o mal. Si le va bien, está todo bien. Si le va a regular o si le va mal, ningún miembro de la Corte va a venir a ver cómo le va a los sanjuaninos, si le pagan los salarios o no. Y menos cómo me va a mí que yo soy archienemigo de la Corte. Digo, porque en un país donde la Corte actúa como actúa, evidentemente, el sistema judicial no está funcionando.

¿Qué le generó esa decisión de la Corte y el posterior resultado?

-Nada, yo he aprendido hace mucho, si vos me ves haciendo declaraciones, vas a ver que yo repito mucho que hay que desdramatizar la política. Entendí que es el país que tenemos y sobre eso hay que manejarse.

Pero ¿es complicado entonces así?

-Es complicado, es más peligroso que complicado. Era innecesaria la salida que la Corte tomó. Aun con el mismo resultado que era a mí invalidarme, o lo hacía cuarenta días antes, o eliminaba todas las categorías o no vulneraba la constitución provincial, dejando elegir al gobernador. El próximo gobernador tiene una situación anormal respecto de la política. Si él hubiese sido electo, con esos 50 puntos que sacó, no hubiese tenido una Cámara en contra como la tiene. Y si yo hubiese sido electo con los 54 puntos que sacamos, yo hubiese sido gobernador y hubiese tenido una Cámara a favor. Eso el sanjuanino no lo interpretó.

Hoy a Orrego le conviene que el candidato a senador sea usted y no Gioja, por lo que es reconocido por los intendentes y concejales electos.

Coincido con vos, a mí me parece que ahora los sanjuaninos tenemos que empezar a ordenar esta desproporción que originó la Corte. Una de las maneras de ordenarla es esa, coincido con vos, evidentemente que es una situación anormal a la que la Corte nos sometió, no solamente por la votación, sino por los resultados de la votación. Yo, sin ser gobernador electo, tengo la mayoría del poder político en la provincia de San Juan, y Orrego, siendo el gobernador electo y habiendo sacado un muy buen porcentaje, lo dejaron sin nada. O sea que hay algo que la Corte hizo mal. Ese es el primer análisis que tenemos que hacer. El segundo análisis es que si las cosas no funcionan, que espero que funcionen, pero la economía cruje todos los días, nadie de la Corte, ni el converso Pichetto, ni Bullrich que festejó, ninguno de ellos va a venir a ver cómo nos va. Los sanjuaninos hemos arreglado siempre las cosas solos, esta es la pura verdad.

¿Las elecciones primarias se van a parecer más al 14 de agosto o al 2 de Julio?

-A mí me gustaría mucho que se parezcan más a las del 14 de mayo que a las del 2 de julio. Pero cada elección tiene su particularidad. Y si es necesario que entendamos todos que ese lugar que van a representar los senadores y los diputados, ahí se debate presente y futuro de los argentinos. Ahí se discute hacia dónde va la brújula del crecimiento o no. Ahí se debe discutir dónde van los subsidios del transporte, por ejemplo, que el 80% se lo deja el AMBA y el 20%, un dadivoso 20%, llega al resto de las 23 provincias.

Después de todo lo que pasó con el gobierno de Avelín, socialmente se lo culpó a Gioja, como funcionario nacional, de frenar los fondos para que no llegaran a San Juan. De no ser oposición razonable, ¿qué nos jugamos el domingo?, ¿qué se juega San Juan?

-Se juega mucho San Juan el domingo. Podemos repetir un montón de cosas que en la historia nos han hecho daño como sanjuanino. Yo estuve con Orrego hace poco tiempo por la transición, me parece que fue una foto tranquilizadora. Obviamente que tenemos visiones distintas, porque yo pertenezco a un espacio distinto, donde yo creo en la obra pública, yo creo en la presencia del Estado. Yo creo que ellos no tienen la misma visión, no sé quién es el equivocado o el acertado. Ahora, eso no quita que nosotros debamos tener una relación muy razonable. El 13 de agosto también se pone en juego todo eso. Si los hemos cometido, por ahí hemos repetido errores los argentinos en la historia, por qué no repetirlos acá. En el caso mío, yo voy a ser un facilitador, mi visión es distinta, la visión de Gioja era que los municipios no tenían que tener coparticipación. Tardé dos años, puse de acuerdo a 19 intendentes y sacamos Ley de Coparticipación. Entonces los intendentes, me lo decían, tienen la tranquilidad que pueden venir a pedir una obra pública particular, pero los fondos para el pago de gastos y de inversión pública en lo que el presupuesto municipal determine, ellos lo tienen asegurado y eso no es tarea menor.

En el caso de que sea electo candidato, ungido candidato el domingo y después electo senador, ¿es casi imposible verlo a usted como un nuevo competidor en 2027?

-Yo tengo el 75% de los municipios, son municipios de mi espacio político. Ayer había 14 intendentes y yo estoy seguro de que en el corto plazo por espacio peronista también van a ser 15.

¿Lo va a sumar a Gramajo?

-Es que no lo voy a sumar yo, lo va a sumar la situación, en que espacio va a coexistir él en el peronismo. Puede estar más o menos de acuerdo conmigo.

¿Le gustaría tener a Gramajo como presidente del peronismo?

-Es prematuro eso, pero no lo creo, porque obviamente que cuando uno se va también retrocede algunos lugares, hay que empezar a hacer un camino. No lo digo en términos personales, lo digo porque hay 14 que se quedaron y uno que se fue, bueno, los 14 que se quedaron, van a decir, para ¿Cómo es esto?

¿El peronismo perdona más rápido una derrota o una traición? Si es que perdona...

-Perdona más rápido una derrota. La traición es jodida en nuestro espacio. Hay documentos escritos de Perón respecto de eso.

Lo de Gramajo ¿termina siendo una traición?

-No, termina siendo una decisión personal. Yo converso con Fabián, hemos conversado siempre. Si le preguntas a él, seguro que te va a contestar lo mismo. Hemos conversado siempre, estando o no estando en este proyecto político. Pero fue importante para él estar en este proyecto político. Habría que evaluar qué tan importante fue irse del proyecto político. Eso ya lo tiene que definir él. Yo no puedo hablar por él.