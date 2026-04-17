En medio de una serie de amenazas de tiroteos en escuelas, dos adolescentes llevaron armas de juguete a un establecimiento educativo en Mendoza. El hecho se suma a un contexto que ya acumula más de 50 denuncias bajo investigación judicial.

Uno de los casos involucra a un joven de 17 años, quien fue imputado por el delito de intimidación pública. La causa quedó en manos del fiscal de turno, quien dispuso las medidas correspondientes en el marco de la investigación.

En el mismo expediente también fue imputada su madre, señalada como presunta instigadora. Según informaron fuentes judiciales, habría sido quien le sugirió al adolescente llevar la réplica del arma al establecimiento con el objetivo de evidenciar la falta de controles.

El segundo caso corresponde a un adolescente de 15 años que también llevó un arma de juguete a su escuela. Debido a su edad, no es punible, por lo que se le tomó declaración informativa y quedó sujeto a investigación.

A estos episodios se suma la imputación de otro menor de 16 años, acusado de publicar un mensaje intimidante en redes sociales acompañado por la imagen de un arma.

Las actuaciones se desarrollan en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, que investiga los hechos en el contexto de una serie de amenazas que se expandieron en distintas instituciones educativas.

Según los registros oficiales, las denuncias superan las 50 y abarcan tanto establecimientos públicos como privados. La situación derivó en la intervención de la Justicia y en la aplicación de protocolos de seguridad en escuelas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y el alcance de los hechos, mientras se mantienen medidas preventivas en el ámbito escolar.