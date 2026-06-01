La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia resolvió este lunes revocar la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz, y dejó sin efecto la decisión dictada en primera instancia por el Juzgado Federal de Río Gallegos.

El tribunal hizo lugar a los planteos de la Procuración del Tesoro de la Nación y sostuvo que la resolución inicial carecía de fundamentos suficientes. En ese sentido, cuestionó que la cautelar se hubiera basado en hipótesis y riesgos eventuales, sin demostrar la existencia de un peligro concreto e inminente para el ambiente.

La causa había sido impulsada por el intendente de El Calafate, el presidente del Concejo Deliberante local, un diputado provincial y una diputada nacional, quienes habían solicitado la suspensión de la reforma por considerar su posible inconstitucionalidad.

En su análisis, la Cámara señaló que el fallo de primera instancia no explicó de manera precisa las modificaciones introducidas por la normativa ni fundamentó por qué estas implicarían un retroceso en materia ambiental. También afirmó que la decisión se apoyó en escenarios potenciales y no en hechos verificables.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es que la nueva legislación no habilita de forma automática actividades previamente prohibidas, ni elimina de manera inmediata las protecciones existentes sobre los glaciares.

El tribunal también destacó que cualquier intervención sobre áreas protegidas requiere procedimientos administrativos, estudios técnicos, intervención de organismos especializados y posibles instancias de control judicial.

Asimismo, recordó que gran parte de las zonas involucradas ya cuentan con regímenes de protección adicionales, incluyendo parques nacionales y normativas provinciales vigentes.

En relación al trámite judicial, la Cámara formuló observaciones sobre la conducción del expediente, al señalar que no se habían aplicado correctamente las reglas de los procesos colectivos.

Finalmente, el tribunal revocó la cautelar, reconoció la legitimación de los demandantes y ordenó adecuar el trámite a los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con esta decisión, la reforma de la Ley de Glaciares recupera su vigencia mientras continúa la discusión de fondo sobre su constitucionalidad, que podría llegar a instancia del máximo tribunal.