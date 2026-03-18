La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) resolvió rechazar la última propuesta salarial del Gobierno de San Juan y se alineó con la postura ya adoptada por la Unión Docentes Argentinos (UDA), lo que complejiza el escenario de la negociación paritaria docente. La decisión se tomó por mandato mayoritario y tuvo como punto central el cuestionamiento al bono de $100.000, al considerarse una suma no remunerativa y no bonificable.

La oferta oficial presentada por el Ejecutivo provincial contempla un esquema de incrementos escalonados del salario básico con subas del 5% en marzo, 2% en mayo y 3% en junio, además de una suma fija mensual de $100.000 no remunerativa para la mayoría de los cargos docentes y de $50.000 para quienes se desempeñan en jornada extendida.

El planteo también incluye el pago de un bono extraordinario de $120.000 por única vez en abril, un incremento del 5% en el adicional por radio para zonas alejadas y una cláusula de revisión en junio atada a la evolución de la situación económica provincial.

Rechazo al esquema salarial

El principal eje del rechazo de AMET se vincula con el carácter no remunerativo de las sumas ofrecidas, lo que implica que no se incorporan al salario básico ni impactan en adicionales, aguinaldo o jubilación. Este punto es considerado clave dentro de la estructura salarial docente, ya que define la composición real de los ingresos a mediano y largo plazo.

En ese marco, el gremio planteó la necesidad de que cualquier mejora salarial tenga carácter remunerativo y bonificable, de modo que alcance a todos los componentes del sistema y respete la escala del nomenclador docente.

La postura previa de UDA

El rechazo de AMET se suma al de UDA, que también había descartado la propuesta oficial tras un análisis interno. Entre los cuestionamientos principales se encuentran tanto el carácter de las sumas ofrecidas como la falta de impacto en la jerarquización de la carrera docente.

Otro de los puntos observados por ese gremio es la cláusula de revisión, ya que se plantea que el ajuste salarial no debería depender de la recaudación provincial sino estar directamente vinculado a la evolución de la inflación durante el año.

Además, se remarcó la necesidad de que la propuesta alcance a todos los cargos y horas cátedra sin generar desigualdades dentro del sistema educativo.

UDAP aceptó y condiciona el escenario

En contraste, la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), el gremio mayoritario, resolvió aceptar la propuesta del Gobierno tras una votación de su plenario de delegados, lo que introduce un elemento determinante dentro de la negociación.

El respaldo de UDAP tiene un peso significativo en la mesa paritaria, ya que su representación podría inclinar la balanza hacia la aprobación del acuerdo. Sin embargo, la falta de consenso con los otros sindicatos mantiene abierto el conflicto.

Una paritaria en revisión

El rechazo de dos de los tres gremios docentes deja a la negociación en una situación de indefinición. A pesar del aval de UDAP, el escenario obliga a reconsiderar la viabilidad de cerrar el acuerdo en los términos actuales.

La combinación de posturas contrapuestas abre la posibilidad de una reformulación de la propuesta o de nuevas instancias de diálogo entre el Gobierno y los sindicatos. En este contexto, la paritaria docente continúa abierta y su resolución dependerá de la capacidad de las partes para acercar posiciones en los próximos encuentros.