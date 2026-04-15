El Gobierno de San Juan avanza en la etapa final de construcción del nuevo Hospital Alfredo Rizo Esparza, en el departamento Angaco, una obra estratégica para el fortalecimiento del sistema de salud en la zona este de la provincia. Con financiamiento provincial y coordinación entre el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y el Ministerio de Salud, el proyecto ya presenta un grado de avance superior al 90%.

En esta instancia, considerada clave por la complejidad de las tareas, se despliegan múltiples frentes de trabajo de manera simultánea en todo el edificio. Actualmente, cerca de un centenar de trabajadores —entre operarios, técnicos y especialistas— sostienen el ritmo de obra para llegar a su finalización en el corto plazo.

Las intervenciones se concentran en los detalles finales que permitirán la puesta en funcionamiento del nosocomio. Entre ellas, se destacan trabajos de pintura, terminaciones, pulido y lustrado de pisos, instalación de equipamiento técnico y ajustes en sistemas eléctricos, sanitarios y de gases médicos. A esto se suma el montaje de carpinterías, divisiones internas y otros elementos esenciales para la operatividad del hospital.

El diseño del edificio fue pensado para optimizar la circulación interna y garantizar condiciones adecuadas tanto para el personal de salud como para los pacientes. Esta organización resulta clave para el funcionamiento eficiente de los distintos servicios que ofrecerá el centro asistencial.

El nuevo hospital tendrá categoría de complejidad Nivel II y estará preparado para brindar atención integral. Contará con áreas de internación, quirófanos, consultorios especializados y servicios de diagnóstico por imágenes, como radiología y laboratorio, con disponibilidad las 24 horas.

Una vez finalizado, el Hospital Alfredo Rizo Esparza permitirá ampliar significativamente la cobertura sanitaria en la región, beneficiando a más de 20.000 habitantes de los departamentos Angaco y San Martín. De esta manera, se apunta a descentralizar la atención médica y reducir la necesidad de traslados hacia otros centros de mayor complejidad en el Gran San Juan.

La obra se inscribe en una política de inversión en infraestructura pública orientada a mejorar el acceso a servicios esenciales. En este caso, el foco está puesto en consolidar una red sanitaria más equitativa y eficiente, con presencia territorial y capacidad de respuesta ante la creciente demanda.