Chiche Gelblung reapareció tras estar internado de gravedad

La salud de Chiche Gelblung generó mucha preocupación durante las últimas dos semanas en el Sanatorio Mater Dei. El periodista ingresó originalmente por una molestia en un dedo del pie, pero su estadía se prolongó debido a una infección intrahospitalaria y rumores sobre una posible falla renal difundidos en Intrusos. Sin embargo, este domingo llevó calma a todos al realizar una videollamada con Pablo Layús, quien dio los detalles en Infama, y con Marcela Tauro, quien habló con él antes del programa.

Durante la charla, el conductor se mostró lúcido y sorprendió al revelar que seguía de cerca las noticias policiales. El propio Chiche les confesó que "estaba leyendo todo lo que tiene que ver con el caso de Agostina", refiriéndose al asesinato de la joven de 14 años que estaba desaparecida. Marcela Tauro relató la sorpresa del equipo al verlo tan activo y contó que "nos empieza a hablar de la actualidad y nosotros le mandábamos fuerza".

Pablo Layús explicó que pudo dar con él porque justo tenía el teléfono en la mano mientras se informaba. En ese momento, Gelblung reiteró su indignación por la noticia al decir nuevamente que "estaba leyendo todo lo que tiene que ver con el caso de Agostina". A pesar de los días difíciles, se lo vio con ganas de participar en el debate público como siempre.

El panorama parece mejorar para el histórico comunicador. Si las condiciones médicas lo permiten, Marcela Baños adelantó que podría ser intervenido quirúrgicamente este lunes uno de junio. Esta aparición pública marca un alivio tras los reportes que sugerían un cuadro más complicado, demostrando que su compromiso con la información permanece intacto incluso desde una cama de hospital.