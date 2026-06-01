Callum Turner y Dua Lipa se casaron: cómo es su historia de amor

Londres fue el escenario donde Dua Lipa y Callum Turner decidieron formalizar su compromiso. Este domingo, la artista de 30 años y el actor de 36 años se presentaron en el Old Marylebone Town Hall para una ceremonia civil que se mantuvo en absoluta reserva. Acompañados por un reducido grupo de familiares y amigos, los protagonistas intercambiaron sus votos en una atmósfera de calidez y privacidad.

La cantante eligió para su gran día un vestido blanco con guantes, sombrero y tacones haciendo juego, mientras que el novio vistió un traje azul marino con corbata. Al salir de la institución como cónyuges legales, los invitados los sorprendieron con una lluvia de confeti antes de que ambos abordaran un taxi negro para alejarse del lugar.

Allegados al círculo íntimo revelaron que la pareja está extasiada de que finalmente se estén casando debido a que se encuentran perdidamente enamorados el uno del otro. Si bien este primer paso fue pequeño, la proyección a futuro es ambiciosa.

Según informaron fuentes británicas, el plan original era una boda íntima, pero ahora va a ser un asunto masivo y lujoso que se extenderá durante tres días. Esta gran celebración se llevará a cabo en la isla de Sicilia, inspirada por la experiencia previa de la artista. Ella asistió a la boda de Charli en Sicilia el año pasado y se sintió muy inspirada para hacer lo propio en sus propias celebraciones italianas.

La futura fiesta en Italia se perfila como una verdadera boda de cuento de hadas. Para lograr este objetivo, se indicó que la pareja alquiló múltiples lugares de gran tamaño para la extravaganza de múltiples eventos.

Pese a la magnitud, los detalles exactos permanecen bajo resguardo por razones de seguridad. Se espera la presencia de figuras como Charli XCX y Tove Lo, e incluso existen rumores sobre una posible presentación de Elton John. En el aspecto estético, el diseñador Simon Porte Jacquemus habría confeccionado al menos uno de los atuendos que la intérprete lucirá durante las jornadas festivas.

La historia de amor, que se hizo pública tras un año de relación a fines de 2024, fue confirmada por la propia Dua Lipa en junio de 2025. En aquel momento, ella reflexionó sobre el paso que hoy concreta diciendo que esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y simplemente ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento muy especial.

La propuesta incluyó un anillo personalizado que Turner encargó tras consultar con Rina, la hermana de la artista. Al respecto, Lipa confesó estar fascinada con la joya pues estoy obsesionada. Es tan yo. Es agradable saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien.

Este evento marca un hito personal para la cantante después de completar su Radical Optimism Tour de 81 fechas. Al elegir el Old Marylebone Town Hall, se suma a una lista de leyendas de la música que pasaron por allí, como Paul McCartney y Liam Gallagher.

El esquema de dos ceremonias espeja el de su colega Charli XCX, combinando un trámite legal en la capital británica con un festejo posterior en el pintoresco pueblo de Scopello.