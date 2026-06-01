Zaira Nara impone las botas de lluvia como el nuevo básico de moda

Zaira Nara volvió a ubicarse en el centro de la escena fashionista con una elección que no pasó desapercibida. En un entorno de campo y con una actitud muy relajada, la conductora decidió rescatar un accesorio que suele quedar guardado para los días grises. Se trata de unas botas de lluvia de caña alta en color verde oscuro que se transformaron en la pieza estrella de su conjunto.

El resto del equipo se compuso por unos jeans holgados, un sweater negro y una camisa blanca, sumando unas gafas de sol para cerrar una propuesta que mezcla lo clásico con lo utilitario.

La publicación generada el 31 de mayo de 2026 a las 10:00 horas provocó un impacto inmediato y desató un interrogante sobre si este calzado puede ser un básico del street style más allá de las tormentas. Mientras algunos seguidores aplaudieron la apuesta cómoda y funcional, otros se preguntaron si era un exceso para un día común.

Esta apuesta llega en un momento de mucha exposición para la modelo, quien se prepara para un domingo explosivo en La Peña de Morfi junto a una ex Gran Hermano. En paralelo, su vida personal sigue generando títulos después de que Paula Chaves fuera contundente sobre su relación al decir que "no hay vínculo, no somos amigas".

Pese a las polémicas, Zaira reafirma que las rain boots ya se instalaron como un elemento chic en el armario moderno de este invierno. No es la única que da que hablar en el mundo de la moda actual.