Vuelo 914: salió de New York y apareció 37 años después en Venezuela

El dos de julio de 1955 un avión DC-4 operado por Pan American Airlines partió desde Nueva York con destino a Florida pero jamás llegó a pista. Según la leyenda urbana que circula con fuerza en redes sociales la nave desapareció de los radares y reapareció de forma asombrosa 37 años después en el Aeropuerto de Caracas.

Al aterrizar en Venezuela en 1992 el personal del lugar quedó desconcertado ante el relato de quienes iban a bordo ya que "insistían en que seguían en 1955" y no comprendían el paso del tiempo antes de volver a despegar sin permiso para no ser vistos nunca más.

Sin embargo esta historia que hoy resuena en plataformas como TikTok y Facebook no es más que un mito moderno sin evidencias verificables ni registros oficiales. Las investigaciones confirmaron que el relato surgió originalmente en mayo de 1985 dentro de las páginas del tabloide sensacionalista Weekly World News medio que funcionó entre 1979 y 2007 antes de volver en formato digital en 2009.

Sitios especializados como Snopes y agencias como AFP desmintieron el suceso al comprobar que no existen reportes contemporáneos en periódicos sobre un Vuelo 914 con esas características ni rastro de su desaparición en los archivos de la aerolínea.

El interés por este enigma creció en 2019 gracias a un video viral de YouTube que sumó millones de visitas antes de que su propio narrador cuestionara la veracidad del hecho. Mediante el uso de la herramienta InVID-WeVerify se descubrió que las supuestas fotos del avión eran en realidad de un Boeing 727-200 que el ingeniero Bruce Campbell convirtió en su casa en un terreno de Oregon a unos 30 minutos de Portland.