La Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, continúa este martes 12 de mayo con el cronograma oficial de pagos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Los depósitos se realizan según la terminación del DNI y contemplan el aumento del 3,38% aplicado este mes sobre las prestaciones previsionales.

En esta jornada cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen documentos terminados en 1. Este grupo además recibe el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional para reforzar los ingresos de los sectores de menores haberes. Con este adicional, la jubilación mínima alcanza los $463.174,10.

También reciben sus haberes los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 1. En paralelo, cobran las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con la misma terminación de documento.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, este martes corresponde el pago para beneficiarios cuyos DNI terminan en 2 y 3. Además, comenzaron a abonarse las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, disponibles para todas las terminaciones de documento hasta el 10 de junio.

Anses recordó que el calendario continuará en los próximos días con pagos escalonados para jubilaciones, AUH, asignaciones y prestaciones por desempleo. Los beneficiarios pueden consultar fecha y lugar de cobro a través de la web oficial del organismo y la aplicación Mi ANSES.