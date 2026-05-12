Estanislao Bachrach contra Nati Jota: “Cualquiera con un micrófono dice cualquier pelotudez”

La mañana en el canal Olga se volvió inesperadamente densa cuando Estanislao Bachrach visitó el ciclo de Nati Jota. El clima cambió por completo cuando la influencer consultó al biólogo sobre cómo el alcohol impacta en la producción de serotonina.

Ante la duda, el especialista fue directo y respondió "No lo sé". La reacción de la conductora no se hizo esperar y, con un tono ácido, le devolvió un "Ah, es que no lo sabés. Ok, perfecto. Bueno, Tani, gracias por haber venido".

Lo que parecía una broma pasajera escaló rápidamente cuando la joven expresó su malestar de forma frontal al decirle "Cuando te hago una pregunta me decís 'no te quiero contestar'". Fue en ese punto donde el invitado lanzó una crítica social profunda al asegurar que "Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir 'no sé'".

Bachrach, experto en neurociencia aplicada, comparó la situación con el arte y afirmó que "Acá viene gente que habla de todo, agarra la guitarra y si yo canto suena mucho peor".

La conductora defendió el espacio y a sus invitados previos mencionando que "Acá viene gente muy amorosa. Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna". Aunque el divulgador intentó calmar las aguas aclarando que "Es un chiste, la columna es tuya", Nati Jota se mantuvo firme en su postura y reclamó "Yo te pregunté un montón de cosas...".

El intercambio finalizó con Bachrach diciendo que "Nati quiere cerrar, está apurada", a lo que ella contestó de forma tajante "No, no estoy para nada apurada pero se terminó la columna. Gracias por haber venido".