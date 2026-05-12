El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó una columna de opinión en la que recomendó al presidente Javier Milei “deshacerse del peso y dolarizar la economía” como estrategia para consolidar la estabilización económica argentina. El planteo apareció en un artículo firmado por la periodista Mary Anastasia O’Grady, una de las analistas más influyentes del medio financiero internacional.

La publicación sostuvo que, pese a los avances del Gobierno en materia fiscal y desregulación económica, la recuperación argentina “se ha estancado” y continúa condicionada por la falta de confianza estructural en la moneda nacional. Según la nota, el problema central no radica solamente en las políticas económicas, sino en la debilidad institucional histórica del país.

En el artículo, O’Grady destacó que Milei heredó “un país al borde de la crisis” en diciembre de 2023 y remarcó logros como el superávit fiscal primario, la desregulación de sectores económicos y el crecimiento registrado en 2025. Sin embargo, advirtió que la inflación seguiría cerca del 30% durante 2026 y consideró que el crecimiento proyectado para la economía argentina continúa siendo insuficiente para un país emergente.

La columna también citó al economista Nicolás Cachanosky, quien planteó que Argentina enfrenta un problema estructural de credibilidad monetaria. Según el análisis reproducido por el diario, no existe una “demanda genuina” de pesos y gran parte de los movimientos financieros actuales responden a operaciones especulativas vinculadas a tasas de interés y tipo de cambio.

Otro de los puntos centrales del texto fue la incertidumbre política de cara a 2027. El WSJ señaló que los mercados todavía observan con cautela el futuro argentino ante la posibilidad de un eventual regreso del peronismo al poder si Milei no logra la reelección. Según el artículo, esa incertidumbre impacta directamente en las decisiones de inversión y en la confianza de largo plazo sobre el país.

La recomendación sobre avanzar hacia una dolarización volvió a instalar un debate que acompañó la campaña presidencial de Milei, aunque el Gobierno actualmente sostiene un esquema de competencia de monedas y no un reemplazo inmediato del peso argentino. Hasta el momento, desde la Casa Rosada no hubo una respuesta oficial al artículo publicado por el influyente diario financiero estadounidense.