Sergio Ramos cerró la compra del Sevilla, el club de sus amores

El exjugador Sergio Ramos ha sellado su destino con el club donde dio sus primeros pasos como profesional. Tras una maratónica negociación que incluyó 10 horas de diálogo el lunes y otras dos el martes, el acuerdo para la compra del Sevilla Fútbol Club es total y absoluto. Manolo Aguilar, periodista de Radio Sevilla, confirmó que el pacto ya está firmado y ahora solo resta pasar por la notaría para validar los detalles técnicos sobre las acciones y el flujo de fondos.

La operación económica estipula un precio por acción que supera los 3000 euros. Ramos no llega solo a esta aventura empresarial, ya que lo hace respaldado por el holding Five Eleven Capital. Previamente, el futbolista ya había asegurado un periodo de exclusividad mediante una carta de intención y ejecutado una auditoría profunda para conocer el estado real de las cuentas de la institución andaluza.

Lejos de ser una presencia meramente institucional o una figura decorativa, el camero asumirá una función esencial en el nuevo organigrama de trabajo. Su conocimiento de la casa, donde se formó antes de su salto al estrellato y a la que regresó en una etapa posterior, será el pilar de su gestión. Con este movimiento, Ramos pasa de defender el escudo en el césped a proteger el futuro de la entidad desde la cúpula directiva.